Salernitana, De Sanctis piomba sul fratello di Koopmeiners: l’indiscrezione della Gazzetta

Nei giorni scorsi ha parlato della possibilità di trovare spazio nell’AZ Alkmaar 2023/24, in Eredivisie, dopo essere rientrato dal prestito all‘Excelsior. Peer Koopmeiners, 23enne centrocampista fratello di Teun, in forza all’Atalanta dal 2021, potrebbero aprirsi le portiere della serie A italiana.

Peer Koopmeiners è tornato all’Az Alkmaar dopo il prestito all’Excelsior

Secondo la Gazzetta dello Sport sulle tracce del calciatore olandese sarebbe piombata la Salernitana. Per il ds Morgan De Sanctis sarebbe l’elemento ideale per rinforzare il centrocampo granata. Sul giocatore ci sarebbe anche il gradimento del tecnico Paulo Sousa. Il club granata ha sondato gli agenti del calciatore che avrebbe manifestato entusiasmo all’idea di trasferirsi in Italia.

Un primo sondaggio ci sarebbe stato anche con l’AZ Alkmaar che vorrebbe far cassa dalla cessione del centrocampista che, come il fratello maggiore, è cresciuto nel settore giovanile con il club di Alkmaar, esordendo anche nelle Coppe Europee. Il contratto di Koopmeiners junior scade nel 2025.

L’aitante centrocampista avrebbe dato la sua disponibilità, la Salernitana cerca l’intesa con l’Az

Per caratteristiche fisiche (alto 1,86) somiglia molto all’atalantino con l’unica differenza che il piede forte di Peer è il destro. La trattativa è ancora nella fase embrionale, ma se non arriveranno richieste monstre De Sanctis potrebbe sferrare a breve l’assalto decisivo.