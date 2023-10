Samuel Dilas, Lumezzane e Novellara pregano per il giocatore di basket: in coma dopo il malore

Lumezzane prega e spera per Samuel Dilas. Il 24enne giocatore di basket della Virtus è ricoverato in condizioni gravissime all’Ospedale Civile di Brescia per una trombosi conseguenza di un malore poche ore dopo essere stato dimesso per una polmonite che gli aveva impedito di debuttare in campionato (aveva giocato solo in Supercoppa).

Samuel Dilas era stato dimesso da poco per una polmonite, rinviato l’impegno di campionato della Virtus Lumezzane

Non sembra esserci correlazione tra il malessere che ha ridotto in fin di vita Samuel Dilas e la malattia che l’aveva costretto al precedente ricovero. Accertamenti sono in corso ma un’intera comunità è in ansia per l’ala della Virtus Lumezzane che ha chiesto e ottenuto il rinvio dell’impegno di campionato con il Padova valido per il campionato di serie B. Il giocatore è in coma ed in pericolo di vita. Non si esclude che il malore sia stato provocato da una malattia congenita.

Il cestista reggiano è ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Civile di Brescia

Samuel Dilas è nato a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, ma è cresciuto a Novellara. Cresciuto cestisticamente a Forlì, ha debuttato in serie A2 a Forlì prima di approdare alla Virtus Lumezzane dove era stato confermato per la terza stagione di fila.

Papà Torsen (origine croata) e mamma Chiara hanno raggiunto Brescia e pregano e sperano di ricevere buone notizie dai medici così come la sorella Maia che segue con trepidazione da casa l’evoluzione della situazione.