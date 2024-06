Sara Fantini lacrime di gioia: il suo martello è d’oro, Tortu è argento ma con rimpianti a Roma 2024

Ancora medaglie per gli azzurri agli Europei di atletica di Roma 2024. La quarta giornata si chiude con l’oro nel lancio del martello di Sara Fantini e l’argento nei 200 metri per Filippo Tortu. L’Italia sale a quota 17 medaglie per un rassegna continentale da record.

Trionfa Sara Fantini nel martello, è l'ottavo oro della spedizione Europea degli Azzurri



Guarda gli highlights della gara su RaiPlay ➡️ #Roma2024

L’Italatletica sale 17 medaglie, strepitosa medaglia d’oro per Sara Fantini nel lancio del martello

Dal bronzo di Monaco di Baviera 2022 Sara Fantini è salita sul tetto d’Europa al termine di una finale emozionante. La 26enne martellista di Fidenza, portacolori dei Carabinieri, allenata da Marinella Vaccari, aveva concluso la serie dei primi tre lanci con 72,61. Al quarto lancio la misura della vittoria, 74,18. Argento alla forte polacca Anita Wlodarczyk con 72,92, bronzo alla francese Rose Loga con 72,68. Sara è figlia di due lanciatori, papà Corrado ‘Cocco’ è stato finalista olimpico del peso ad Atlanta ’96, mamma Paola Iemmi è stata specialista delle prove multiple. L’azzurra non ha trattenuto le lacrime prima del sesto e ultimo lancio affrontato già da campionessa d’Europa.

Tortu sorpreso dallo svizzero Mumenthaler, l’azzurro è argento ma non sorride dopo il gran tempo delle semifinali

L’azzurro Filippo Tortu ha vinto la medaglia d’argento nei 200 metri agli Europei di atletica di Roma. Il velocista italiano ha chiuso con il tempo di 20.41 alle spalle dello svizzero Mumenthaler in 20.28. Terzo l’altro elvetico Regis in 20.47. L’altro azzurro Fausto Desalu ha chiuso in quinta posizione in 20.59. Un pizzico di delusione per Tortu che dopo lo splendido 20″15 in semifinale faceva sognare l’impresa con il nuovo record personale. Appuntamento rinviato a Parigi 2024 quando Filippo sarà chiamato a battere se stesso per avvicinare i grandi della specialità.