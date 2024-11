Sassuolo-Salernitana, pagelle e highlights: Fiorillo e Ferrari disastro, si salva Wlodarczyk

La Salernitana cola a picco dopo aver illuso i tifosi di poter tener testa al Sassuolo, nuova capolista del torneo di B, per oltre un’ora di gioco. Colantuono ripropone la difesa a tre per la quarta avventura sulla panchina della Salernitana sul rettangolo di gioco della lanciatissima squadra allenata da Grosso. Partita amarcord per Ferrari che gioca con la fascia di capitano nello stadio che l’ha visto protagonista di tante battaglie contro l’amico Domenico Berardi.

Boloca e Thorstvedt vanno ad un passo dal gol dopo il promettente avvio granata

I campani entrano in campo con il piglio giusto e su un errore di Thorstvedt vanno vicino al vantaggio con una bella giocata di Wlodarczyk che salta un avversario e mette al centro ma Verde viene chiuso dalla difesa del Sassuolo. Subito dopo ci prova Amatucci ma la conclusione è centrale e non impensierisce Moldovan. I padroni di casa prendono le misure degli avversari ed in pochi minuti vanno tre volte ad un passo dal vantaggio. Al 29′ prima Boloca centra il palo e sugli sviluppi dell’azione Thorstvedt spreca di testa da posizione favorevole. Pochi minuti e Berardi colpisce a botta sicura dal dischetto del rigore ma centra Fiorillo. Nel finale di tempo una buona chance capita sui piedi di Pierini che non inquadra la porta.

La ripresa si apre con un gol annullato a Mulattieri. Pochi istanti dopo l’attaccante fallisce da posizione favorevole dopo un bel assist di Berardi. La Salernitana reagisce con una bella rovesciata di Verde che trova la risposta del portiere neroverde. Colantuono cambia modulo e passando alla difesa a 4 con una punta in più sembra mettere in difficoltà il Sassuolo con Wlodarczyk che trova la risposta di Moldovan.

Un errore di Fiorillo spiana la strada al vantaggio dei neroverdi con palla da Berardi a Pierini che infila il portiere granata con una precisa staffilata. Il tecnico granata manda in campo Simy e Kallon dopo una bella conclusione di Wlodarczyk che si spegne sul fondo. Pierini e Laurienté vanno a centimetri dal raddoppio. La partita si chiude su un clamoroso errore di Ferrari che serve l’ex compagno Berardi che manda Laurienté a realizzare il 2 a 0.

Lampi di Verde e Wlodarczyk prima del crollo

La Salernitana esce dal campo ed il Sassuolo va ad un passo dal tris con Romagna. Nel finale il punteggio assume i contorni della goleada. Jaroszynski commette un ingenuo fallo su Moro che calcia il rigore a cucchiaio per il tris neroverde. All’ultimo giro di lancette Thorstvedt fa 4 a 0 con una conclusione che prima colpisce il palo esterno e poi termina in fondo al sacco. I granata rischiano di ritrovarsi fanalino di coda (il Cittadella gioca domenica 24 novembre a Bari) alla vigilia del delicato match casalingo con la Carrarese in programma all’Arechi domenica 1° dicembre alle 17:15.

Le pagelle: Tello impalpabile, dei subentrati si salva solo Reine-Adelaide

Fiorillo 4: Colantuono lo preferisce all’acciaccato Sepe. Berardi lo centra nel primo tempo. Nei rinvii spesso è impreciso. Clamoroso l’errore che determina il vantaggio del Sassuolo con palla servita a Berardi. Petrachi dovrà iniziare a riflettere sulle necessità di inserire forze nuove nel ruolo.

Bronn 5,5: va un po’ in affanno a metà del primo tempo dopo il cartellino giallo. Tiene botta rischiando qualcosa, poi Colantuono lo tira fuori per passare alla difesa a 4. (9′ st Braaf 5: un tiraccio che termina a distanza siderale dalla porta del Sassuolo l’unico squillo).

Ferrari 5: sente la partita da ex ed è meno preciso e di altre occasioni. Disastroso in occasione del raddoppio del Sassuolo.

Ruggeri 5,5: fa fatica anche lui con Pierini e Mulattieri. Quanto meno non commette scivoloni clamorosi.

Ghiglione 5,5: parte bene, ma si spegne presto preoccupato dal frenare l’onda neroverde. Si rivede in avanti ad inizio ripresa. Per poco…

Soriano 5,5: nel primo tempo galleggia e fatica ad entrare nel vivo della manovra. Nella ripresa i compagni lo coinvolgono di più ed ha un paio di buoni spunti. (28′ st Kallon 5: non si vede mai, poi la Salernitana incassa il secondo gol ed è notte fonda per i granata).

Amatucci 6: canta e porta la croce, spreca una buona chance ad inizio partita. Recupera palloni ed ha un paio di spunti interessanti che i compagni non sfruttano a dovere. (41′ st Hrustic sv)

Tello 5: compassato, si limita al compitino ed esce senza lasciare il segno. (9′ st Reine-Adelaide 6: con lui in campo la squadra sembra scuotersi. Un paio di spunti interessanti, ma anche qualche errore di troppo. Può essere un valore aggiunto se gli infortuni gli danno tregua).

Jaroszynski 5: il cross per la rovesciata di Verde tra le poche note liete del pomeriggio di Reggio Emilia. Ingenuo il fallo da rigore nel finale di gara.

Verde 6: da una sua intuizione nascono due pericolose ripartenze per i granata nel primo tempo. Moldovan gli nega l’eurogol su una spettacolare rovesciata. Richiamato a sorpresa in panchina dopo un errore che poteva costare una pericolosa ripartenza. (28′ st Simy 5: entra e sbaglia uno stop, poi la partita si chiude poco dopo).

Wlodarczyk 6,5: si muove bene, salta l’avversario in avvio di partita ma non trova nessuno pronto a deviare in rete il suo cross. Moldovan gli nega la gioia del gol del pareggio. Subito dopo va a centimetri dal primo hurrà in granata. L’unica nota positiva di giornata.

Sassuolo-Salernitana, gli highlights

Gli highlights completi di Sassuolo-Salernitana e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

Il palo di Boloca

Thorstvedt gira di testa ma non trova la porta

Fiorllo respinge la conclusione di Berardi

Pierini spedisce alto da posizione favorevole

Il gol annullato per fuorigioco di Mulattieri

Mulattieri spreca da buona posizione

Moldovan salva sulla rovesciata di Verde

Wlodarczyk trova la risposta di Moldovan

La conclusione di Wlodarczyk termina di poco a lato

Pierini sblocca il risultato dopo l’errore di Fiorllo

Pierini va a centimetri dalla doppietta

Il fallo da rigore su Moro

Moro firma il tris su rigore

La conclusione Thorstvedt