Scherma/mondiali, tripletta azzurra nel fioretto con Alice Volpi oro, spada d’argento per Di Veroli, la protesta ucraina

L’azzurro del podio e il rosa del fioretto, in questi iridati di scherma che vestono sempre più il Tricolore: due medaglie il giorno prima, quattro mercoledì 26 luglio con l’argento di Di Veroli nella spada maschile ai Mondiali milanesi che regalano i primi tre gradini del podio del fioretto femminile ad Alice Volpi, campionessa mondiale, Arianna Errigo e Martina Favaretto, così come i due posti al di sotto dell’oro avevano visto i volti sorridenti di Santuccio e Navarria nella spada.

Alice Volpi conquista il secondo oro iridato, Errigo d’argento dopo aver partorito due gemelli

Alice Volpi conquista il suo secondo oro iridato individuale in carriera dopo Wuxi 2018. Battuta in finale una straordinaria Arianna Errigo con il punteggio di 15-10. Quest’ultima in semifinale aveva sconfitto Favaretto (medaglia di bronzo al pari dell’americana Kiefer).

“Sono felice, mi sono goduta la gara. È stato bello, ho avuto match complicatissimi, non posso non essere felice di aver vinto la mia ottava medaglia consecutiva ai mondiali “. Così Arianna Errigo che era al rientro dopo lo stop per la gravidanza ed aver messo alla luce due gemelli. “L’assalto agli ottavi è stato complicato (contro la Thibus, lei è un’atleta fortissima, aver tirato così per me è motivo d’orgoglio”.

Davide Di Veroli sconfitto in finale dalla sorpresa ungherese Koch

Nella spada maschile Davide Di Veroli è arrivato ad un soffio dall’oro. L’azzurro è stato battuto in finale dall’ungherese Mate Tamas Koch. In una gara molto tattica, in cui è arrivato un doppio giallo per passività, il 23enne magiaro si à portato sul 10-7, mantenendo un margine di sicurezza fino alle 4 stoccate finali. Il 22enne romano aveva travolto 15-5 il campione olimpico e mondiale in carica, il francese Romain Cannone.

L’ucraino Reizlin ha disertato la sfida con l’atleta russo

Nel frattempo il conflitto tra Russia e Ucraina irrompe anche ai Mondiali di Milano. Lo spadista ucraino Igor Reizlin ha deciso di disertare la sfida al primo turno del tabellone di spada contro il russo Vadim Anokhin, rispettando così la volontà del Comitato olimpico ucraino di non gareggiare contro russi o bielorussi. La decisione è stata presa dopo l’ammissione di Russia e Bielorussia ai Mondiali, recependo le disposizioni del Cio.