Sinner mantiene la promessa e incontra Giulia Gardani, la tennista investita durante il viaggio di nozze

Jannik Sinner ha mantenuto la sua promessa. Dagli Us Open, lo scorso settembre, aveva mandato un videomessaggio di incoraggiamento alla tennista cremonese Giulia Gardani, vittima di un drammatico incidente a New York, dove era stata travolta da un’auto in viaggio di nozze, assicurandole che si sarebbero visti presto.

Sinner ha incontrato Giulia Gardani alle Atp Finals di Torino dopo il video messaggio inviato durante gli Us Open

E così è stato: Giulia è stata invitata all’Atp Finals di Torino e ha potuto incontrare il campione. Una grande emozione, condivisa con il marito Matteo Maj. Giulia Gardani nell’agosto 2023 è stata investita da un’auto pirata mentre passeggiava con il marito durante il viaggio di nozze ed è ancora alle prese con operazioni chirurgiche e riabilitazione per migliorare le sue condizioni di vita. Nel frattempo non ha archiviato il grande amore per il tennis che ha portato la 35enne anche a diventare istruttrice federale.

La 35enne vittima di un gravissimo incidente durante il viaggio di Nozze

Uno dei suoi modelli è proprio Sinner, che aveva voluto incoraggiarla personalmente: “Ciao Giulia, mi dispiace per tutto quello che ti è successo. Sappi che ti sono vicino, ti mando un grande abbraccio e magari ci vedremo presto” le aveva scritto in settembre. Ora, a Torino, l’incontro.