Sinner trionfa a Shanghai e Djokovic lo paragona a se stesso: ‘Ricorda me’

“Jannik Sinner mi ricorda di me. Il suo servizio è tremendamente migliorato, è diventato un’arma importante” – così Novak Djokovic dopo la sconfitta contro l’azzurro nella finale del Master 1000 di tennis Shanghai (7-6, 6-3).

“É aggressivo da fondo appena ha una palla più corta da attaccare, prende l’iniziativa. É molto solido sia con il diritto sia con il rovescio, non commette molti errori e cerca di togliere tempo all’avversario” – ha aggiunto il fuoriclasse serbo sull’altoatesino che chiuderà l’anno da numero 1 del mondo. “É quello che ho fatto per tanti anni, giocare un tennis ad alto ritmo, cercando di togliere tempo, di soffocare in un certo senso gli avversari. É questo che vuoi, far sentire i tuoi avversari sempre sotto pressione per i tuoi colpi , la tua velocità, la tua presenza in campo E lui lo fa, quest’anno è stato impressionante, davvero continuo”.

Infine Djokovic ha parlato dell’obiettivo del 100esimo titolo: “Arrivarci sarebbe un bonus, continuerò a provarci perché succeda in futuro, ma non è una questione di vita o di morte, penso di aver raggiunto tutti i miei più grandi obiettivi in ​​carriera”.

Jannik Sinner’s reaction after beating Novak Djokovic to become the youngest man in history to win Shanghai.



One of the calmest reactions you’re ever going to see after a win of this magnitude.



🇮🇹🦊🥶

pic.twitter.com/Jtga3HcrAp — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 13, 2024

Elogi ricambiati da Jannik Sinner. “Novak non ha debolezze, devi solo riuscire a sfruttare le pochissime occasioni che può darti nel corso della partita. E in altre fasi della partita devi solo cercare di crederci. Djokovic è una leggenda del nostro sport, sono felice di questa vittoria” – ha detto Jannik Sinner dopo il successo contro il serbo nella finale del Masters 1000 di Shanghai (sette vittorie in un 2024 super). Poi un saluto al cosiddetto pubblico delle grandi occasioni, Roger Federer e Carlos Alcaraz insieme a Juan Carlos Ferrero, in tribuna a seguire la partita: “Bello avere tre leggende sugli spalti e una in campo, ti mette un po’ di pressione… “.