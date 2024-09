Sinner mostra il… polso fermo e vola in finale agli Us Open: a fine partita spunta il ghiaccio

Jannik Sinner supera Jack Draper in tre set in tre ore e diventa il primo tennista italiano a conquistare la finale agli Us Open di tennis. In campo femminile c’era riuscite Flavia Pennetta e Roberta Vinci che si erano affrontate in finale nel 2015.

Sinner supera Draper ed è il primo italiano a centrare la finale degli Us Open dopo la scivolata e i timori per il polso

Trionfo con il brivido visto che l’azzurro in fase di recupero poggia male la mano e sembra accusare un problema al polso sinistro. Chiama il medico e finisce alla grande il match salvo poi ricorrere al ghiaccio a fine partita con l’azzurro che sembrava sereno al fianco dei tecnici e della fidanzata, Anna Kalinskaya.

Contro l’amico Draper, Sinner ha dovuto faticare più del previsto, e non solo per l’altissima umidità. Lo dicono il punteggio finale, 7-5, 7-6 (7-3), 6-3 e la durata di un match nel quale l’azzurro ha sbagliato tanto, ma Draper ha tenuto testa ai suoi colpi. Una guerra di nervi e alla fine di fisico, perché il talentuoso inglese ha ceduto di schianto al terzo set per lo stremo di un match al cui livello ancora non arriva.

“Ci conosciamo molto bene io e Jack, siamo amici anche fuori dal campo. É stata una partita molto fisica. Ovviamente sono contento di essere in finale. La stagione nel suo complesso è stata positiva anche prima di venire qui. Mi sono sentito sempre meglio durante il torneo e ora proverò a fare quel che posso in finale, domenica”. ” – ha spiegato Sinner subito dopo il match.

L’azzurro: ‘Durante il torneo mi sono sentito sempre meglio’

“La partita era complicata, lui ha servito molto bene. Ho avuto molte chance di brekkarlo e nel terzo ci sono riuscito alla prima occasione. Quando riesci a giocare una partita la domenica vuol dire che hai fatto un ottimo torneo. Quando ho giocato la prima finale a Miami non sono riuscito a gestire nulla, poi ho fatto sempre meglio” – ha chiosato il numero uno del mondo alla seconda finale stagionale in uno slam dopo il trionfo agli Australian Open. Sinner affronterà il vincente di Tiafoe-Fritz domenica 8 settembre con inizio alle ore 20:00 in diretta su Supertennis.