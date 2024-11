Sinner sei tu il Maestro, storico trionfo alle Atp Finals: Jannik come Lendl, il torneo resta in Italia fino al 2030

Un trionfo in un atmosfera da brividi alla Inalpi Arena di Torino. Jannik Sinner è il maestro delle Atp Finals. Ha superato in finale l’americano Taylor Fritz con un doppio 6-4. É la prima volta che un italiano vince il torneo che vede in campo i migliori 8 della stagione (assente Djokovic per problemi fisici).

L’inno di Mameli cantato da Virginia Bocelli fa da preludio alla prima vittoria di Sinner alle Atp Finals

Il match è stato preceduto dalla performance di Virginia Bocelli, terzogenita del tenore che ha cantato l’inno italiano con le tribune per l’occasione ‘colorate’ di bianco, rosso e verde. Il solito boato ha accompagnato l’ingresso in campo di Jannik Sinner, applausi da parte del pubblico anche per il suo rivale statunitense. Per l’azzurro un successo ineccepibile, frutto di cinque vittorie, tre nel girone, più la semifinale e l’atto conclusivo, maturate tutte in due set. Era dal 1986 che un tennista non vinceva il Master di fine anno senza lasciare un parziale per strada: l’ultimo a riuscirci era stato Ivan Lendl ben 38 anni fa infatti.

Taylor Fritz battuto per la seconda volta in pochi giorni

Fritz era già stato battuto nel secondo match della fase a gironi di queste Finals. Il tennista di San Diego, sconfitto dall’azzurro anche nella finale dei recenti Us Open, nulla ha potuto contro lo “strapotere” dell’altoatesino, sostenuto anche dal tifo tricolore dello stracolmo impianto torinese. L’altoatesino non ha mai perso il servizio, forte anche di ben 14 ace; di contro ha strappato la battuta allo statunitense nel settimo e decisivo gioco del primo parziale e nel quinto (e anche questo decisivo) game del secondo set. Risultato finale quindi identico a quello del match di martedì.

L’azzurro vince il 1° set della finale di Torino. 6-4 il parziale in 41′ in favore del n°1 del mondo contro l’americano Taylor Fritz, frutto del break ottenuto nel 7° game alla quarta palla break. Un set in cui Jannik ha perso appena 5 punti nei propri turni di battuta (solo 1 prima dell’ultimo game, in cui ha salvato palla break), con 10 ace e una resa con la prima del 90%. Nel secondo parziale l’andamento è stato praticamente identico con Sinner che non ha concesso alcuna chance all’avversario ed ha alzato le braccia al cielo.

Per l’altoatesino è il 18esimo trionfo stagionale, ora l’assalto alla Coppa Davis

L’anno scorso era arrivato ad un passo dal titolo, sconfitto in finale da Novak Djokovic. Per l’altoatesino è il 18esimo titolo della carriera, l’ottavo di questo splendido 2024, aperto con il trionfo agli Australian Open, proseguito con la vittoria agli Us Open e con l’acuto odierno, giunto a pochi giorni dal via delle Final Eight della Coppa Davis. É il primo titolo vinto in Italia.

A Malaga, da giovedì 21 novembre, Sinner proverà a trascinare ancora il team azzurro (convocati Musetti, Berrettini, Bolelli e Vavassori) al successo, come ha fatto lo scorso anno, riportando la mitica insalatiera in Italia a distanza di 47 anni dal primo, storico successo tricolore, centrato da Adriano Panatta e compagni nel 1976. Prima della premiazione il presidente della Fit Binaghi ha riferito che le Atp Finals resteranno in Italia fino al 2030.