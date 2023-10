Sinner supera Sonego nel derby a Vienna: il dj austriaco fa partire un coro anti Juve, video

Come da pronostico Jannik Sinner batte Lorenzo Sonego e si qualifica per i quarti del torneo Atp di Vienna. Il numero 4 della classifica mondiale si è imposto nel derby italiano per 6-2 6-4 sul veloce cemento del torneo austriaco.

Sinner-Sonego, durante un cambio di campo parte un successo dei Ricchi e Poveri rivisitato con coro anti Juve

A far notizia è quanto accaduto durante un cambio di campo del match. Nonostante si giocasse a Vienna il dj ha fatto partire una particolare versione di Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Il ritornello è stato trasformato in “E chi non salta è un gobbo juventino”.

Chissà se era una dedica indiretta a Sinner, tifoso milanista, e Sonego, sostenitore del Torino. Il video ha fatto il giro del web. Da rilevare che non ce l’ha fatta, invece, Matteo Arnaldi a qualificarsi per i quarti del torneo: il 22enne sanremese si è arreso per 7-5 6-3 al russo Andrey Rublev.