Sinner, supera Tiafoe e fa cinquina a Cincinnati: trionfo da numero 1 e lezione ai denigratori

È ancora Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo ha vinto il Masters 1000 di Cincinnati superando in due set lo statunitense Frances Tiafoe, 7-6, 6-2, che pure sul 5-1 era riuscito ad annullare tre match ball e ad allungare di un gioco la sfida.

Ma alla fine il trionfo di Sinner è arrivato, dopo 1 ora e 36 minuti di gioco per quello che è il quinto torneo vinto in stagione dopo Melbourne, Rotterdam, Miami e Halle. “È stata una settimana molto difficile- sono state le sue parole a fine match- una settimana dura. Sono molto contento della partita di oggi”.

L’altoatesino ha vinto il torneo nonostante non fosse al massimo della forma, a causa anche di problemi all’anca. “È stata molto dura mentalmente. Ho fatto una corsa incredibile qui, e ho cercato di fare del mio meglio oggi. Entrambi eravamo abbastanza stanchi” – ha spiegato.

L’azzurro: ‘Ho fatto un corsa incredibile qui’

Sottolineando anche che “entrambi sentivamo molta tensione, ma sono molto contento del livello con cui ho giocato oggi, soprattutto nei momenti importanti”. Per Sinner è il 15° titolo in carriera. Rinsalda il suo primato in classifica che lo vedrà al comando anche dopo gli Us Open.