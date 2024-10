Sinner tradito dal servizio sul più bello, trionfa Alcaraz nella finale spettacolo di Pechino: ‘Il migliore è lui’

Tre ore e ventuno minuti di spettacolo, tre ore e ventuno minuti di tennis estasiante. I match fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non sono mai banali e la finale del “China Open” a Pechino non ha fatto eccezione: se le sono date di santa ragione ma anche questo capitolo di una saga destinata a durare ancora a lungo se lo aggiudica lo spagnolo – 6-7(6), 6-4 7-6(3) – che fa tre su tre in questo 2024 dopo Indian Wells e Roland Garros.

Carlos Alcaraz supera Jannik Sinner al tie break del terzo set dopo oltre tre ore di battaglia

Il 21enne murciano – ora avanti 6-4 negli scontri diretti con Sinner – gioca un match da montagne russe, con la complicità di uno straordinario Jannik che mette in mostra una resilienza che solo i grandi campioni hanno. Il numero uno del mondo più volte finisce con la testa sotto l’acqua, riemerge, lotta, cambia a più riprese l’inerzia di un match che sembrava ormai indirizzato, e solo alla fine vede sfumare il 17esimo titolo della carriera, il settimo di questo 2024 dove ha perso solo sei incontri sui 65 giocati nel circuito.

L’unico neo della giornata la prima di servizio che non ha funzionato come in altre circostanze e soprattutto nel tie-break decisivo. E il tutto, non va dimenticato, con la zavorra mentale del caso Clostebol, col ricorso a sorpresa della Wada che ha riaperto un discorso che sembrava chiuso.

“Complimenti a Carlos e al suo team, state facendo un gran lavoro. Ti auguro il meglio, spero che ci potremo affrontare un altro paio di volte” ha riferito Sinner durante la cerimonia di premiazione dell’Atp 500 di Pechino, vinto da Alcaraz. “Grazie a chi mi sta vicino, al mio team e alla mia famiglia, a tutti quelli che mi supportano quotidianamente e mi capiscono, e a volte non è facile – ha aggiunto – Il lavoro non finisce mai. Sono fiero di poter essere in questa posizione, fra pochi giorni ci sarà una nuova opportunità”.

One of the points of the YEAR! Just insane from Alcaraz and Sinner 💥🤯pic.twitter.com/g6FzSGia9l — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 2, 2024

Sinner: ‘Fra pochi giorni altra opportunità’, Alcaraz: ‘A livello di colpi e mentalmente è una bestia’

Alcaraz, che ha vinto per la prima volta un titolo in Cina, ha poi restituito i complimenti al team di Sinner. “Meriti tutti i successi che stai ottenendo in questo anno incredibile – le parole dello spagnolo – Vedo quanto duro lavori, complimenti a te e a al tuo team. State facendo un grande lavoro e siete soprattutto delle persone incredibili. Jannik, ancora una volta, ha però dimostrato di essere il miglior giocatore al mondo, almeno per me. Il livello a cui sta giocando è incredibile. È un tennis di altissima qualità. A livello di colpi, fisicamente e mentalmente, è una bestia”.