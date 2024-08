Tacchini-Casadei, rimonta d’argento nella canoa sprint a Parigi 2024: ‘Quei secondi durati un’eternità’

Un argento che pesa come un oro. Carlo Tacchini e Gabriele Casadei hanno conquistato l’undicesimo secondo posto dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella canoa C2 500. Gli azzurri hanno chiuso la finale A in 1’41″08, dietro ai cinesi Hao Liu e Bowen Ji e davanti di soli 10″ agli spagnoli Joan Antoni Moreno e Diego Dominguez.

Olimpiadi Parigi 2024, Carlo Tacchini e Gabriele Casadei rimontano dal settimo posto a metà gara e conquistano l’argento

A sorprendere è stata la grande rimonta dell’imbarcazione azzurra, settima a metà gara e capace di inventarsi lo sprint decisivo che ha anticipato Spagna (medaglia di bronzo) e Russia (che ha gareggiato sotto bandiera neutrale). Imbattibile la Cina, la coppia Liu-Ji ha vinto con un vantaggio di circa un secondo e venti. “Quando abbiamo superato la linea del traguardo, ero sicuro che eravamo fra i primi tre – ha dichiarato Carlo Tacchini in conferenza stampa -, ma aspettare di che colore era la medaglia non è stata la migliore delle sensazioni. I secondi sono durati un’eternità ma alla fine è apparso il nostro nome sullo schermo e siamo stati veramente felici. Sono gare per le quali ti carichi da solo”.

Tacchini: ‘Ero sicuro che eravamo tra i primi tre’, Casadei: ‘Emozioni indescrivibili’

Una medaglia storica per la canoa azzurra e per l’equipaggio formatosi nel 2022 per competere nella nuova distanza olimpica: un C2 non entrava in una finale olimpica da ben 64 anni, dall’argento di Dezi-La Macchia ai Giochi di Roma 1960 (1.000 metri). “Sono emozioni indescrivibili. Una gara fantastica, è stata perfetta in tutto. La chiusura, che è il nostro punto di forza, è andata alla perfezione. Quando poi ci siamo girati e abbiamo visto ‘Italia seconda’ è stato uno spettacolo” – ha aggiunto Casadei dopo lo splendido argento nella canoa sprint a Parigi 2024.