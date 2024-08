Thomas Ceccon condivide il post di elogio di Andrea Pucci con stoccata a Gianmarco Tamberi

Un post condiviso su Stories potrebbe far nascere incomprensioni e tensioni tra due campioni olimpici. Tutto parte da quanto scritto da Andrea Pucci sul suo profilo Instagram su Thomas Ceccon, che a Parigi 2024 ha trionfato nei 100 dorso.

Andrea Pucci: ‘Questo è un campione, non fa scene da protagonista’

“Questo è un campione, si fa i ca..i suoi. Non fa scene da protagonista, vittima.. Vince e se ne va. E poi non lo caga più nessuno perché si fa la sua vita senza continuare a fare l’attore che non è capace. Grande Ceccon” – ha scritto sull’immagine del nuotatore. Parole che sono sembrate un chiaro riferimento, senza mai menzionarlo, a Gianmarco Tamberi che nelle ore che avevano preceduto la finale di salto in alto aveva aggiornato via social i suoi fan sul suo stato di salute dopo la colica renale che l’aveva colpito nella notte e che ha pregiudicato la sua prestazione in gara.

Thomas Ceccon condivide la Stories: ‘Pucci numero 1’

La Stories di Andrea Pucci è stata condivisa da Thomas Ceccon accompagnata da un emoticon con gli occhi a cuoricino. “Pucci numero 1”. Un gesto che in molti hanno interpretato come una presa di posizione del nuotatore nei confronti del campione di salto in alto. Per altri invece si è trattato di un mero ringraziamento al comico per l’apprezzamento fatto. Di sicuro ha fatto clamore e farà discutere ancora.