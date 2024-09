Totò Schillaci, ore di apprensione: ‘Le sue condizioni sono peggiorate’

Si sono aggravate le condizioni dell’ex calciatore Totò Schillaci. Il bomber della nazionale, della Juve e dell’Inter è ricoverato nel reparto di pneumologia dell’ospedale Civico. I medici che lo curano da diversi giorni avevano dichiarato che le condizioni stavano lentamente migliorando. Purtroppo nelle ultime ore lo stato di salute del calciatore è via via peggiorata.

Totò Schillaci è ricoverato nel reparto di pneumologia del Civico di Palermo, la ‘doccia fredda’ dopo le notizie incoraggianti

“Il supporto farmacologico e strumentale delle funzioni cardiorespiratorie consentono al momento una stazionarietà dei parametri vitali” – ha riferito la Direzione sanitaria dell’ospedale Civico di Palermo. Al momento l’ex bomber di Italia ’90 è sottoposto a terapie antidolorifiche, è sedato farmacologicamente “ed è accudito in maniera continuativa dal personale medico e infermieristico e dai familiari”.

Schillaci è ricoverato da sabato 7 settembre e nelle scorse ore i congiunti via Stories avevano ringraziato gli sportivi italiani per il sostegno in un momento delicato. L’eroe delle notti magiche a Italia 90 sembrava rispondere bene alle cure, ma l’ultimo bollettino medico ha fatto ripiombare familiari e tifosi in uno stato di apprensione e incertezza. Al Corriere della Sera aveva raccontato della sua battaglia contro il tumore e di aver attraversato un momento di depressione quando ha appreso della malattia.

“Questo brutto male era circoscritto al colon, non ha danneggiato altri organi ed è stato tolto. Non ho più il retto e lo sfintere. Però tra morire e avere questi problemi, meglio qualche piccolo problema. Sono stato operato due volte. Poi a distanza di sei mesi mi hanno trovato una piccola macchiolina sulla cervicale, me l’hanno bruciata una settimana fa con la radioterapia e oggi ho i controlli per sapere se tutto è a posto. Ma mi sento bene, vorrei continuare a vivere”.