Torino-Salernitana 0-0, pagelle e highlights: Pierozzi e Bradaric super, Boateng subito leader

Punto e a capo dopo tante occasioni sprecate. La Salernitana esce indenne dal match contro il lanciatissimo Torino di Juric e spera di aprire un ciclo che porti ad una nuova miracolosa salvezza. Rivoluzionata da Walter Sabatini nelle ultime ore di calciomercato, la squadra campana si è presentata all’Olimpico con una difesa tutta nuova e senza centravanti. Subito dentro il campione del mondo Jerome Boateng senza partite ufficiali da giugno. Con Simy out per la febbre e Dia ancora non al meglio, il tecnico ha preferito utilizzare Tchaouna come ‘falso nueve’.

Primo tempo senza sussulti

Il Torino ha provato a spingere sull’acceleratore ma la squadra di Inzaghi ha tenuto bene lasciando pochi spazi agli avversari. Un tiro di Lazaro al 9′ dopo un sospetto fallo su Boateng è di fatto l’unica insidia verso la porta della Salernitana che di contro ha faticato a ripartire con Tchaouna troppo isolato e Candreva e Kastanos poco nel vivo della partita. Al 43′Pierozzi ha messo una pezza ad un insidioso inserimento di Ricci che ha provato a servire Zapata con un tiro cross.

Nella ripresa i campani provano ad essere più intraprendenti con due conclusioni dalla distanza di Basic e Candreva che non inquadrano lo specchio della porta. Il Toro è poco incisivo e la Salernitana ha vita facile in fase difensiva. Gli unici pericoli arrivano su un colpo di testa di Ricci che non inquadra la porta e su una conclusione di Linetty sulla quale si fa trovare pronto Ochoa. A complicare la partita della squadra di Inzaghi sono gli infortuni con l’esordiente Pasalidis costretto ad uscire dal campo e Bradaric spostato al centro della difesa.

Dia rientra e fa paura al Toro: fermato da Milinkjovic Savic

Alla 36′ la Salernitana ha la chance per sbloccare il risultato con Dia che è rapido a concludere ma trova la risposta di Milinkovic Savic. Nell’occasione proteste campane per un fallo di mani di Bellanova che Chiffi e il Var non rilevano. Nel finale Pellegri fa tremare i tifosi granata anticipando di testa Pellegrino ma non trovando la porta. Un punto che muove la classifica prima dello scontro diretto con l’Empoli in cui la Salernitana si gioca una fetta importante del suo futuro. Il match si giocherà all’Arechi in anticipo venerdì 9 febbraio con inizio alle 20:45.

Salernitana pagelle: Pasalidis sfortunato, Tchaouna poteva osare di più

Ochoa 6: salva su Linetty nell’unica conclusione nello specchio della porta, sbaglia qualche rinvio di troppo. Il retropassaggio di Bradaric lo mette in difficoltà, forse non era piazzato al meglio.,

Pierozzi 7: in granata da poche giornate, gioca da leader e non sbaglia nulla. Nel finale incassa un giallo ingenuo.

Boateng 6,5: di posizione e di esperienza, mura una conclusione di Lazaro. Non gioca da mesi e Inzaghi è costretto a richiamarlo in panchina. (15′ st Pellegrino 6,5: anche lui non giocava da tempo ma mantiene sangue freddo e concentrazione. Gioca d’anticipo e non sbaglia nulla).

Pasalidis 6,5: buon esordio per il greco rovinato dall’infortunio che lo toglie dalla contesa e che costringe Inzaghi a inventare il terzetto difensivo nel finale di gara. (26′ st Sambia 6: entra bene in partita e non concede nulla agli avversari).

Zanoli 6,5: non può spingere come vorrebbe anche perché la squadra, soprattutto nel primo tempo, si limita ad aspettare il Toro. Chiusura fondamentale su Zapata nel finale.

Maggiore 6: più quantità che qualità per l’ex spezzino. Prezioso il suo lavoro in mediana.

Basic 6: un po’ nervoso e meno preciso del solito ma fa tanta legna in mezzo al campo.

Bradaric 7: dalle sue parti non si passa, chiude da centrale di difesa e lo fa benissimo.

Kastanos 5,5: primo tempo anonimo con un solo affondo in cui rischia di farsi male, un po’ meglio nella ripresa. (41′ st Vignato sv).

Candreva 5,5: costretto a sacrificarsi in una partita difensiva. Nella prima frazione gioca pochissimi palloni, qualche spunto in più nel secondo tempo. Si sacrifica anche in fase difensiva.

Tchaouna 5,5: falso nueve per necessità, non sfrutta a dovere le incertezze di Sazonov anche perché poco supportato dai compagni. Si ritrova anche a fare il difensore. (15′ st Dia 6: rientra dopo una lunga assenza e va vicinissimo al gol nell’unico spunto offensivo della partita della Salernitana).

Torino-Salernitana 0-0, gli highlights

