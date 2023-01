Feel Alive: il ritorno di David M

David M di nuovo sulla cresta dell’onda. Si intitola Feel Alive il nuovissimo singolo dell’artista e cantante cosmopolita per attitudine, in uscita su tutte le piattaforme digital store da venerdì 20 gennaio.

La copertina del nuovo singolo di David M

Il nuovo singolo lanciato da Tel Aviv, il brano nel segno della varietà musicale

Lanciato dall’assolata Tel Aviv, il brano è prodotto da Federico Baracco e scritto con la supervisione dell’artista Kurt Royce, e mixa diversi sound e generi musicali: dall’elettro al pop e alla dance fino a influenze mediorientali che conferiscono suoni caldi e avvolgenti al brano. Così, dopo una lunga pausa, David M firma con la casa discografica bresciana Clockbeats e segna, con quella che per molti nell’ambiente ritengono una probabile hit internazionale, il suo ritorno sulla scena musicale.

David M: ‘Feel Alive è la mia rinascita’

“Feel Alive è la mia rinascita, l’unione di tutto quello che sono stato e di quello che sono adesso. Ho scelto Tel Aviv perché è una città cosmopolita, crocevia di mondi differenti, dal Medio Oriente all’Europa passando per gli Stai Uniti e oltre, un po’ come me e la mia famiglia” – ha dichiarato David M. Il videoclip, pubblicato qualche giorno dopo, è invece la ciliegina sulla torta di questo grande ritorno.