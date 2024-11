Michele e Sam entrano nella famiglia Malemodels Original

Il gruppo Malemodels si arricchisce di due nuovi, sexy componenti: Michele Zanara, 30 anni, brasiliano, ma residente da anni a Minerbio, in provincia di Bologna, e Sam Elzoghdy, 22 anni, egiziano, vive da quasi due anni a Iseo (Brescia).

Due nuovi volti per il gruppo Malemodels: Michele Zanara e Sam Elzoghdy

Il primo, Michele, ha iniziato la carriera di stripman per caso, nella primavera dello scorso anno, e ora le serate per lui si sono moltiplicate. Gli piacerebbe fare del ballo e dell’intrattenimento una professione e vorrebbe partecipare a qualche programma tv divertente e conosciuto, o anche prendere parte a qualche spot pubblicitario. Ama praticare fitness, mangiare sano, studiare psicologia e linguaggio del corpo, la moda e viaggiare. Il secondo, Sam, nutre da sempre il sogno di diventare un modello professionista e un businessman, e infatti ha iniziato a lavorare come modello tre anni fa, in Egitto, per poi approdare e proseguire in Italia.

Nel tempo libero si dedica alla palestra, al calcio e alla box. Il gruppo di ragazzi immagine, gogo boys e modelli di Malemodels Original nasce nel 2022 e ha come referente il press agent Mattia Pagliarulo, che collabora con Antonella Cestari.

Il progetto ideato da tre amici

Malemodels Original nasce da una costola di Malemodels, progetto ideato e fondato da 3 amici modelli, Santiago Dalla Torre, Davis Wakengire e Lorenzo Zanirato, nel 2001. Nel giro di pochi anni, il gruppo di ragazzi è diventato uno fra i più richiesti della penisola e il calendario del gruppo il più longevo, venduto e conosciuto d’Italia. Per rimanere aggiornati su iniziative ed eventi seguire l’account Instagram malemodels_original.