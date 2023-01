Morto Adam Rich, interpretò il piccolo Nicholas della Famiglia Bradford

L’attore Adam Rich, 54 anni, è morto sabato 7 gennaio nella sua casa di Los Angeles. La triste notizia, come riferito da TMZ, è stata data dalla famiglia.

Il 54enne Adam Rich è morto nella sua abitazione di Los Angeles

Era assurto alla ribalta da bambino interpretando il membro più giovane della Famiglia Bradford (Eight is enough), Nicholas, nella serie televisiva andata in onda su Rai 1 nel 1978 e riproposti nel 2009 sul canale monotematico Sky Fox Retro.

Adam Rich è stato protagonista anche di diversi programmi tv e film tv tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’80. Nello specifico ha avuto ruoli in Fantasy Island, CHiPs, Small Wonder oltre che nella voce nella serie animata Dungeons & Dragons. Ha partecipato ad un episodio di Baywatch nel 1993.

Il successo con la famiglia Bradford, la denuncia per un presunto furto e il ritorno in tv dopo 10 anni di pausa

Dieci anni dopo ha interpretato se stesso nella commedia di David Spade del 2003 “Dickie Roberts: Former Child Star” e ha interpretato Crocodile Dundee nella serie TV “Reel Comedy” nello stesso anno. Nel 1991 ha affrontato problemi legali per presunto furto con scasso con l’attore Dick Van Patten che ha pagato la cauzione.