Poviglio si trasforma in un’oasi del piacere: la raccolta fondi della star per l’Emilia Romagna

Poviglio, in provincia di Reggio Emilia, si trasforma per due giorni in un’oasi dell’eros, della trasgressione e del divertimento da bollino rosso fra privé (table dance) e spettacoli a go go.

Il luna park del desiderio fa tappa a Poviglio il 19 e il 20 maggio

Da un’idea dello staff del Lolita Sexy Disco, storica realtà prevalentemente legata al mondo dell’adult entertainment nasce una sorta di “luna park del desiderio ” che sarà celebrato nei giorni di venerdì 19 e sabato 20 maggio. L’evento provede un programma intrigante che sarà caratterizzato da intrattenimenti provocatori che sono stati appositamente studiati non solo per i soli singoli ma anche per le singole e le coppie. Segno dei tempi che cambiano e di una società dalla mentalità più aperta.

Amandha Fox tra le star più attese dopo il successo di Malatia di Ciccio Merolla

Amandha Fox, protagonista della giornata di sabato 20 maggio, nota al grande pubblico come la Venere polacca, è l’attesa protagonista di “ Emilia Sex “ a Poviglio ed è pronta a stupire i propri fans con nuovi colpi ad effetto dopo che negli ultimi tempi il suo nome è salito alla ribalta delle cronache internazionali per il tormentone musicale ‘Malatia’ del cantante partenopeo Ciccio Merolla, primo in classifica su Spotify per diverso tempo e con oltre 25 milioni di visualizzazioni su TikTok.

Nel corso della due giorni all’insegna dell’intrattenimento per adulti si esibiranno Lisa Amane, Lolita Ruiz “la maleducata”, Naomi Bell “ la panterona “, nonché la mistress più potente d’Italia Marikah Bentley e la sexy star Elektra (sosia di Elettra Lamborghini) .

Le audaci artiste raccoglieranno un contributo da devolvere alle popolazioni dell’Emilia Romagna

Tutte le artiste partecipanti a “ Emilia Sex ” raccoglieranno un contributo da devolvere alle popolazioni colpite dalla alluvione dei giorni scorsi utilizzando queste coordinate bancarie: Iban IT69G0200802435000104428964 Causale: “ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA” . Gli amanti della night life di tutta la regione Emilia Romagna potranno ammirare dal vivo queste star dell’adult entertainment . Per info e prenotazioni telefonare al 348 369 7361 .