Stefania La Greca espone a Montesilvano fino al 21 marzo

Dopo il grande successo ottenuto con l’esposizione al Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara, l’artista Stefania La Greca presenta la sua nuova mostra di pittura a tema, con annessa vendita delle opere, che si tiene fino al 21 marzo 2023 a Montesilvano presso Porto Allegro (Via Alberto D’Andrea).

Stefania La Greca, la mostra ‘Tra-passato & futuro’ a Montesilvano

Il titolo scelto per portare all’attenzione del pubblico la mostra è “Tra-passato & futuro“. Un gioco di parole per evidenziare che il passato oramai andrebbe archiviato dopo averne carpito l’essenza: solo il futuro è in grado di dare un senso al mistero insito nelle opere di Stefania La Greca.

La Greca propone i temi della bellezza, della solitudine, dell’amore, dello smarrimento e la trasformazione dell’essere vivente e del suo ambiente, nelle sue opere emerge in modo evidente anche il desiderio di raccontare la donna nelle sue varie dimensioni, con un motivo dominante legato alla bellezza femminile e alla forza d’animo della donna che spesso si fa carico di problematiche e responsabilità che pesano come macigni, ma che vengono portate con leggiadria e compostezza.

Stefania La Greca

‘Quando dipingo il pennello va da solo, non faccio che seguire la linea d’ombra’

Viene considerata un’artista di grande talento e ha esposto le sue opere in diverse mostre importanti in Italia. A conferma del talento innato, Stefania dice che quando dipinge “il pennello va da solo… non faccio altro che seguire la linea d’ombra che nitida ai miei occhi genera forme che, la mia mano disegna… a volte con la destra… a volte con la sinistra. Qualche presenza divina fa il resto…”.

Da evidenziare che Stefania La Greca è molto seguita sui social network, basti pensare che ha raggiunto ben 307 mila followers su Instagram e sta spopolando anche su Tik Tok. Informazioni sull’artista e aggiornamenti sulla mostra in esame si possono reperire sul sito Internet www.stefanialagreca.it