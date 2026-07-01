DJSARO feat. Annalisa Biancamano lancia ‘Voglio andare a ballare’: il tormentone latino che punta a conquistare l’estate 2026

Ricigliano, il nuovo singolo di DJSARO e Annalisa Biancamano uscirà il 20 luglio: un mix di salsa, bachata e reggaeton
L’estate 2026 si prepara ad accogliere una nuova hit dal sapore internazionale. DJSARO, nome d’arte del produttore Rosario Serritella, insieme alla cantante Annalisa Biancamano, presenta “Voglio andare a ballare”, il nuovo singolo in uscita il 20 luglio, destinato a far muovere le piste da ballo e ad accompagnare le serate più calde della stagione.
Il brano nasce con un obiettivo preciso: trasmettere leggerezza, energia e la voglia di vivere il momento senza pensieri, lasciandosi guidare esclusivamente dalla musica.
Un viaggio tra salsa, bachata e reggaeton
Fin dalle prime note, “Voglio andare a ballare” porta l’ascoltatore in un’atmosfera estiva fatta di sole, mare e notti da vivere fino all’alba.
La produzione fonde alcuni dei ritmi più amati della musica latino-americana, dalla salsa alla bachata, fino al reggaeton, creando un sound moderno e coinvolgente che invita naturalmente al ballo.
L’arrangiamento punta su sonorità fresche e dinamiche, pensate sia per i locali estivi sia per le playlist dedicate ai tormentoni della stagione.
Il messaggio: vivere il presente senza pensieri
Al centro del brano c’è il desiderio di mettere da parte lo stress quotidiano e concedersi un momento di libertà.
Il testo racconta infatti la voglia di ritrovarsi con gli amici, condividere emozioni autentiche e lasciarsi trascinare dal ritmo, senza preoccuparsi del tempo che passa.
La voce di Annalisa Biancamano, intensa e riconoscibile, si intreccia con la produzione firmata DJSARO, dando vita a una collaborazione che punta a valorizzare sia la componente melodica sia quella più ritmica del pezzo.
Un ritornello pensato per restare in testa
Tra gli elementi destinati a catturare l’attenzione del pubblico c’è il ritornello, costruito per essere immediato e facilmente memorizzabile.
Le ripetizioni di “Ohlalala”, unite ai richiami all’estate, alla libertà e alla voglia di ballare, rappresentano il cuore del brano e potrebbero trasformarlo in uno dei motivi più riconoscibili della stagione.
Una scelta stilistica che guarda alle produzioni pop-dance contemporanee, nelle quali semplicità e ritmo diventano gli ingredienti principali del successo.
Rosario Serritella firma produzione e scrittura
Dietro il progetto c’è il lavoro di Rosario Serritella, in arte DJSARO, autore e produttore del singolo.
Con “Voglio andare a ballare”, realizzato insieme ad Annalisa Biancamano, l’artista propone una canzone costruita per accompagnare l’estate all’insegna del divertimento e della condivisione.
L’appuntamento è fissato per il 20 luglio, data di pubblicazione del singolo, che si prepara a entrare nelle piattaforme digitali con l’obiettivo di conquistare il pubblico amante delle sonorità dance e latine.
Tra ritmo, energia e un messaggio positivo, “Voglio andare a ballare” si candida così a essere una delle nuove colonne sonore dell’estate 2026.