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DJSARO feat. Annalisa Biancamano lancia ‘Voglio andare a ballare’: il tormentone latino che punta a conquistare l’estate 2026

DiRedazione

Pubblicato: 1 Lug, 2026 - ore: 18:36 #Annalisa Biancamano, #DJSaro, #Ricigliano
Il 20 luglio esce il nuovo brano del DJ SaroIl 20 luglio esce il nuovo brano del DJ Saro

Ricigliano, il nuovo singolo di DJSARO e Annalisa Biancamano uscirà il 20 luglio: un mix di salsa, bachata e reggaeton

L’estate 2026 si prepara ad accogliere una nuova hit dal sapore internazionale. DJSARO, nome d’arte del produttore Rosario Serritella, insieme alla cantante Annalisa Biancamano, presenta “Voglio andare a ballare”, il nuovo singolo in uscita il 20 luglio, destinato a far muovere le piste da ballo e ad accompagnare le serate più calde della stagione.

Il brano nasce con un obiettivo preciso: trasmettere leggerezza, energia e la voglia di vivere il momento senza pensieri, lasciandosi guidare esclusivamente dalla musica.

Un viaggio tra salsa, bachata e reggaeton

Fin dalle prime note, “Voglio andare a ballare” porta l’ascoltatore in un’atmosfera estiva fatta di sole, mare e notti da vivere fino all’alba.

La produzione fonde alcuni dei ritmi più amati della musica latino-americana, dalla salsa alla bachata, fino al reggaeton, creando un sound moderno e coinvolgente che invita naturalmente al ballo.

L’arrangiamento punta su sonorità fresche e dinamiche, pensate sia per i locali estivi sia per le playlist dedicate ai tormentoni della stagione.

Il messaggio: vivere il presente senza pensieri

Al centro del brano c’è il desiderio di mettere da parte lo stress quotidiano e concedersi un momento di libertà.

Il testo racconta infatti la voglia di ritrovarsi con gli amici, condividere emozioni autentiche e lasciarsi trascinare dal ritmo, senza preoccuparsi del tempo che passa.

La voce di Annalisa Biancamano, intensa e riconoscibile, si intreccia con la produzione firmata DJSARO, dando vita a una collaborazione che punta a valorizzare sia la componente melodica sia quella più ritmica del pezzo.

Un ritornello pensato per restare in testa

Tra gli elementi destinati a catturare l’attenzione del pubblico c’è il ritornello, costruito per essere immediato e facilmente memorizzabile.

Le ripetizioni di “Ohlalala”, unite ai richiami all’estate, alla libertà e alla voglia di ballare, rappresentano il cuore del brano e potrebbero trasformarlo in uno dei motivi più riconoscibili della stagione.

Una scelta stilistica che guarda alle produzioni pop-dance contemporanee, nelle quali semplicità e ritmo diventano gli ingredienti principali del successo.

Rosario Serritella firma produzione e scrittura

Dietro il progetto c’è il lavoro di Rosario Serritella, in arte DJSARO, autore e produttore del singolo.

Con “Voglio andare a ballare”, realizzato insieme ad Annalisa Biancamano, l’artista propone una canzone costruita per accompagnare l’estate all’insegna del divertimento e della condivisione.

L’appuntamento è fissato per il 20 luglio, data di pubblicazione del singolo, che si prepara a entrare nelle piattaforme digitali con l’obiettivo di conquistare il pubblico amante delle sonorità dance e latine.

Tra ritmo, energia e un messaggio positivo, “Voglio andare a ballare” si candida così a essere una delle nuove colonne sonore dell’estate 2026.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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