Buon onomastico Monica 27 agosto: immagini e gif di auguri da condividere

Pubblicato: 27 Ago, 2025 - ore: 00:35

Oggi 27 agosto si celebra Santa Monica, la protettrice delle donne sposate, delle madri e delle vedove. Di origini berbere, nacque in una famiglia dalle profonde radici cristiane e studiò fin da giovanissima le sacre scritture. Riuscì a far convertire al cristianesimo il primo marito che morì prematuramente.

Madre di S. Agostino, spinse il figlio alla conversione

Madre di S. Agostino che dopo una giovinezza di dissolutezza si convertì al cristianesimo spinto dall’amore e dalle preghiere di Monica. I suoi discorsi filosofici e dall’alto contenuto spirituale spinsero Agostino a trascrivere nei suoi scritti le parole della madre.

Buon onomastico Monica: immagini da inoltrare su WhatsApp e social

Dopo essersi trasferita ad Ostia con il figlio, morì all’età di 56 anni dopo aver contratto la malaria. Le sue reliquie sono state traslate nella chiesa di San Trifone, oggi di S. Agostino, il 9 aprile 1430. Di seguito alcune clip, gif e immagini di auguri di buon onomastico da inviare oggi 27 agosto via social a parenti, amici e colleghi di lavoro battezzati con il nome di Monica.

