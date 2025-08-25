Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Tempo Libero

Buon onomastico Alessandro oggi 26 agosto: immagini e gif di auguri da condividere sui social

DiMario De Santi

Pubblicato: 26 Ago, 2025 - ore: 00:00 #26 agosto s. alessandro, #auguri alessandro, #auguri sandra, #auguri sandro, #buon onomastico alessandra, #buon onomastico alessandro, #il santo del giorno, #s. alessandro 26 agosto, #s. alessandro da bergamo

Oggi 26 agosto si festeggia S. Alessandro, soldato della legione tebea, martire e patrono di Bergamo. “Protettore degli uomini” questo il significato del nome che deriva dal greco Aléxandros. Dopo essersi salvato dall’eccidio di Agaunia, perché distaccato in altra località, il legionario sfuggì per due volte al carcere e compì il miracolo di resuscitare un uomo sulla strada per Como.

Fu condannato dall’imperatore Massimiano alla decapitazione per aver abbattuto l’ara preparata per il sacrificio agli Dei. Il carnefice si rifiutò di eseguire la pena in quanto Alessandro gli appariva come un monte e, per lo spavento le braccia si sarebbero irrigidite.

S. Alessandro da Bergamo, dal miracolo alla decapitazione

Alla fine si decise di far morire il legionario di stenti in carcere ma Alessandro riuscì a fuggire a Bergamo. Nella città lombarda iniziò un’opera di conversione alla fede cristiana ma fu scoperto, arrestato dai soldati romani e condannato alla decapitazione. A differenza di quanto era accaduto in passato la condanna fu eseguita senza intoppi (303 dc).

Buon onomastico Alessandra: immagini da inoltrare su WhatsApp e social

Di seguito alcune clip, gif e immagini di auguri di buon onomastico da inviare oggi 26 agosto via social a parenti, amici e colleghi di lavoro battezzati con il nome di Alessandro, Alessandra, Sandra.

Il significato del nome. Alessandro deriva dal greco Alexandros e viene quindi variamente interpretato come “protettore di uomini”, “difensore di uomini”, “che presta soccorso agli uomini”

Di Mario De Santi

Articoli correlati

Tempo Libero

Buon onomastico Fabrizio e Filiberto oggi 22 agosto: immagini di auguri da condividere

Ago 22, 2025 Mario De Santi
Tempo Libero

Buon onomastico Samuele oggi 20 agosto, immagini di auguri da condividere

Ago 20, 2025 Mario De Santi
Tempo Libero

Buon onomastico Elena oggi 18 agosto, immagini di auguri da condividere

Ago 18, 2025 Mario De Santi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Sport

Pagelle Salernitana-Siracusa 1-0: Capomaggio leader, Knezovic glaciale ma anche diverse ombre

Tempo Libero

Buon onomastico Alessandro oggi 26 agosto: immagini e gif di auguri da condividere sui social

Attualità

Bassano del Grappa, prof accoltellato per una sigaretta negata: è grave, caccia all’aggressore

Attualità

Tina Sgarbini uccisa a Montecorvino Rovella, Christian Persico confessa: le disposizioni ai genitori

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.