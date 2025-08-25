Buon onomastico Alessandro oggi 26 agosto: immagini e gif di auguri da condividere sui social

Oggi 26 agosto si festeggia S. Alessandro, soldato della legione tebea, martire e patrono di Bergamo. “Protettore degli uomini” questo il significato del nome che deriva dal greco Aléxandros. Dopo essersi salvato dall’eccidio di Agaunia, perché distaccato in altra località, il legionario sfuggì per due volte al carcere e compì il miracolo di resuscitare un uomo sulla strada per Como.

Fu condannato dall’imperatore Massimiano alla decapitazione per aver abbattuto l’ara preparata per il sacrificio agli Dei. Il carnefice si rifiutò di eseguire la pena in quanto Alessandro gli appariva come un monte e, per lo spavento le braccia si sarebbero irrigidite.

S. Alessandro da Bergamo, dal miracolo alla decapitazione

Alla fine si decise di far morire il legionario di stenti in carcere ma Alessandro riuscì a fuggire a Bergamo. Nella città lombarda iniziò un’opera di conversione alla fede cristiana ma fu scoperto, arrestato dai soldati romani e condannato alla decapitazione. A differenza di quanto era accaduto in passato la condanna fu eseguita senza intoppi (303 dc).

Buon onomastico Alessandra: immagini da inoltrare su WhatsApp e social

Di seguito alcune clip, gif e immagini di auguri di buon onomastico da inviare oggi 26 agosto via social a parenti, amici e colleghi di lavoro battezzati con il nome di Alessandro, Alessandra, Sandra.

Il significato del nome. Alessandro deriva dal greco Alexandros e viene quindi variamente interpretato come “protettore di uomini”, “difensore di uomini”, “che presta soccorso agli uomini”