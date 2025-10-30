La notte di Halloween 2025 è entrata nel vivo con ragazzini in strada che si divertono a ‘seminare il panico’ tra i passanti e i commercianti al grido ‘dolcetto scherzetto‘. La tradizione made in Usa ha ormai conquistato anche l’Italia e non solo i più piccoli.

Tra make up da brividi e costumi a tema teenagers e anta proveranno a stupire in questa notte da streghe, zucche e vampiri tra feste a tema e notti da sballo in disco. C’è chi si limiterà a condividere qualche immagine bizzarra via WhatsApp. Di seguito immagini Halloween divertenti gif da condividere su WhatsApp.

Halloween, immagini da condividere su WhatsApp