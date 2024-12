Bestia: il fascino di un gioco di carte antico e coinvolgente

Tra i giochi di carte italiani, la Bestia occupa un posto speciale per la sua storia ricca di fascino e le dinamiche che uniscono strategia, fortuna e una buona dose di audacia. Questo gioco, le cui origini risalgono al XVII secolo in Francia, si è evoluto nei secoli per diventare una tradizione radicata anche in Italia, dove è conosciuto e praticato in molte regioni. Pur mantenendo elementi affini alla Briscola e al Tressette, Bestia ha regole uniche che ne fanno un passatempo avvincente, perfetto per gruppi di amici e familiari.

La bestia gioco di carte nasce come evoluzione del Triomphe, un gioco francese ampiamente praticato tra il XVII e il XVIII secolo. Fu descritto per la prima volta nell’Académie Universelle des Jeux del 1739, una sorta di enciclopedia dei giochi dell’epoca, e arrivò in Italia nella metà del Settecento. Qui, trovò spazio in un panorama culturale vivace e aperto alle novità provenienti dall’Europa. Nel tempo, le regole si sono adattate ai gusti locali, dando vita a varianti che hanno arricchito la tradizione ludica italiana.

Per giocare a Bestia servono un mazzo di 40 carte italiane o francesi ridotte, da cui vengono eliminati gli 8, 9, 10 e i Jolly. Il numero di partecipanti può variare da tre a dieci, e l’ordine gerarchico delle carte segue quello della Briscola: Asso, 3, Re, Cavallo, Fante, 7, 6, 5, 4 e 2.

La partita è divisa in più fasi: si mescolano le carte , si distribuiscono, si fa la dichiarazione, il gioco della carta e la spartizione del piatto. Il mazziere distribuisce tre carte a ogni giocatore e ne gira una sul tavolo per determinare il seme di briscola. I partecipanti, a questo punto, possono scegliere se “bussare” e partecipare alla mano impegnandosi a fare almeno una presa, oppure “passare” e attendere la prossima smazzata.

Durante la fase di gioco, il primo a muovere cala una carta sul tavolo. Gli altri devono rispondere con una carta dello stesso seme, se possibile, o giocare una briscola. Se non dispongono di carte utili, possono scartare una carta qualsiasi. La presa va al giocatore che ha giocato la carta di valore più alto o la briscola più potente. Ogni smazzata comprende tre prese, e la spartizione del piatto avviene in base alle prese effettuate.

Uno degli aspetti più intriganti del gioco è la possibilità di “andare in bestia”. Questo accade quando un giocatore non riesce a rispettare l’impegno preso durante la dichiarazione, ossia non effettua nemmeno una presa. In tal caso, deve versare nel piatto l’intera posta iniziale, incrementando così la tensione e l’entusiasmo per le mani successive. Questo meccanismo di rischio e ricompensa rende ogni turno un’emozione unica.

Bestia non è solo un gioco, ma un’esperienza ricca di divertimento e interazione, e proprio per queste caratteristiche si presta perfettamente come gioco ideale durante le festività natalizie, un periodo dell’anno ricco di tradizioni in tutto il mondo . Le regole semplici ma avvincenti creano un’atmosfera di complicità e rivalità tra i partecipanti, trasformando ogni partita in un momento di intrattenimento collettivo. Le varianti regionali, con nomi pittoreschi per le mosse e le strategie, aggiungono un tocco di colore alla tradizione.

Il gioco di carte Bestia è un esempio perfetto di come un’antica tradizione possa adattarsi ai tempi moderni senza perdere il suo fascino originale. Che si giochi per divertimento o per una piccola posta in palio, Bestia offre un mix irresistibile di strategia, fortuna e socialità. Una partita a questo gioco è un viaggio nel tempo, capace di unire passato e presente in un’esperienza unica e coinvolgente.