Buon onomastico Aldo oggi 10 gennaio: video, gif e immagini di auguri da inviare via social

Oggi 10 gennaio si festeggia S. Aldo, monaco cristiano dell’Ordine di San Colombano ed eremita italiano vissuto probabilmente nell’VIII secolo e venerato dalla Chiesa cattolica. I santuari principali sono la cappella di S. Aldo nella chiesa di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista di Carbonara al Ticino (PV) e Basilica di San Michele Maggiore di Pavia.
Aldo, l’eremita dell’Ordine di San Colombano
Origine del nome. Significato del nome Aldo. Nome di origine germanica che secondo alcune fonti deriva da athala “nobiltà, nobile” e secondo altre da alda “anziano, saggio”; può essere anche un diminutivo di nomi come Arnaldo, Ubaldo, Baroaldo, Teobaldo, Ildebrando e Rinaldo.
Il nome Aldo deriva da nobiltà
Auguri di buon onomastico. Oggi 10 gennaio, in occasione della ricorrenza di S. Aldo in tanti proveranno a sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Aldo.
