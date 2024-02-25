Buon onomastico Romeo oggi 25 febbraio, immagini di auguri da condividere

Il 25 febbraio si festeggia San Romeo, carmelitano di Lucca che ha vissuto durante l’epoca medievale. Secondo quanto emerge dal Catalogus Sanctorum dei Carmelitani Romeo e il Beato Enrico, le cui reliquie sono sepolte a Lucca, sarebbero la stessa persona.

Romeo, il pellegrinaggio in Terrasanta e a Roma con Sant’Avertano

La vita di Romeo si intreccia con quella di Sant’Avertano della diocesi di Limoges, carmelitano con il quale fu pellegrino prima in Terrasanta e poi a Roma. E non è un caso che il significato del nome reso famoso dalla tragedia di William Shakespeare significhi ‘pellegrino in viaggio a Roma’. In epoca medievale era anche in uso il nome Borromeo o, per intero, Buon Romeo, che, com’è facile intuire, significa letteralmente “buon pellegrino (in terra romana). Avertano morì a Lucca il 25 febbraio 1380, e sette giorni dopo anche il suo compagno di viaggio, Romeo. A Lucca il 25 febbraio si celebra la sua festa mentre i Carmelitani la celebrano il 4 marzo. Dal 1826 il beato riposa con Sant’Avertano nella Chiesa dei Santi Paolino e Donato.

