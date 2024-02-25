Notizie Audaci

Buon onomastico Romeo oggi 25 febbraio, immagini di auguri da condividere

Pubblicato: 25 Feb, 2024 - ore: 04:03

Il 25 febbraio si festeggia San Romeo, carmelitano di Lucca che ha vissuto durante l’epoca medievale. Secondo quanto emerge dal Catalogus Sanctorum dei Carmelitani Romeo e il Beato Enrico, le cui reliquie sono sepolte a Lucca, sarebbero la stessa persona.

Romeo, il pellegrinaggio in Terrasanta e a Roma con Sant’Avertano

La vita di Romeo si intreccia con quella di Sant’Avertano della diocesi di Limoges, carmelitano con il quale fu pellegrino prima in Terrasanta e poi a Roma. E non è un caso che il significato del nome reso famoso dalla tragedia di William Shakespeare significhi ‘pellegrino in viaggio a Roma’.  In epoca medievale era anche in uso il nome Borromeo o, per intero, Buon Romeo, che, com’è facile intuire, significa letteralmente “buon pellegrino (in terra romana). Avertano morì a Lucca il 25 febbraio 1380, e sette giorni dopo anche il suo compagno di viaggio, Romeo. A Lucca il 25 febbraio si celebra la sua festa mentre i Carmelitani la celebrano il 4 marzo. Dal 1826 il beato riposa con Sant’Avertano nella Chiesa dei Santi Paolino e Donato

Buon onomastico Romeo oggi 25 febbraio: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 25 febbraio  si festeggiano le persone battezzate con il nome di Romeo. In tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Romeo.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Romeo da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su FacebookMessenger ed Instagram) o sms.

