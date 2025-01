Buon onomastico Felice oggi 14 gennaio: video, gif e immagini di auguri da inviare via social

Si festeggia oggi, 14 gennaio, San Felice di Nola, sacerdote cattolico nato alla metà del terzo secolo. Secondo la tradizione, dopo aver subito atroci torture, fu liberato da un angelo che lo condusse sul monte dove era stato imprigionato San Massimo vescovo di Nola, ormai stremato per la fame e per il freddo.

San Felice sacerdote, persecuzioni e miracoli

Le scarne notizie relative alla vita di San Felice sono state riferite da San Paolino di Nola nei suoi carmi natalizi scritti tra il 359 ed il 409. Si narra che il sacerdote scampò miracolosamente agli infedeli una seconda volta.

Salvato dalle tele di ragno della divina Provvidenza

Nella circostanza la divina Provvidenza gli permise di allontanarsi coprendo la sua fuga con delle tele di ragno che impedirono ai persecutori di raggiungerlo e ne fecero perdere le tracce. Decise di trascorrere il resto della sua esistenza in povertà dedicandosi completamente al Signore.

Da Cimitile a Pomigliano d’Arco, in festa per San Felice

Per le numerose sofferenze patite durante la vita terrena San Felice è stato riconosciuto martire dalla chiesa cattolica. Patrono di Cimitile, dove si celebra una grande festa con solenne processione dalle 10, San Felice a Cancello, Tavernola San Felice, Pomigliano d’Arco e Orria.

L’origine del nome

Origine del nome. Felice deriva dall’aggettivo felix in origine con il significato di “fertile e fecondo” e poi “felice“. Varianti del nome: Felix, Felicetta, felicity, felicità e Feliciano. Al maschile è più metodico e tradizionalista mentre al femminile è più battagliera e creativa.

Auguri di buon onomastico. Oggi 14 gennaio, in occasione della ricorrenza di San Felice in tanti proveranno a sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Felice.

Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 14 gennaio per gli auguri di buon onomastico.