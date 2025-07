Buon onomastico Camillo e Camilla oggi 14 luglio: immagini da condividere

Il 14 luglio si festeggia San Camillo de Lellis, sacerdote originario di Bucchianico, in provincia di Chieti, e nato dopo un sogno premonitore. La madre rimase incinta a quasi 60 anni. Una gravidanza ‘miracolosa’ per la donna e per tale motivo, probabilmente, gli fu imposto il nome della donna (Camilla Campellio di Loreto Aprutino) che morì quando il figlio aveva da poco compiuto 13 anni.

San Camillo de Lellis, il nome legato alla madre: la miracolosa gravidanza

Fu avviato alla carriera militare dal padre che era un ufficiale al servizio della Spagna. Un problema al piede lo costrinse ad interrompere il percorso con il ricovero all’ospedale di San Giacomo degli Incurabili. Dopo la guarigione fu assunto come inserviente ma fu ben presto allontanato per la sua poca propensione al lavoro.

Rissoso, svogliato e pigro condusse per diverso tempo una vita disordinata e dedita al vizio del gioco dei dadi. Tentò anche di seguire la strada di soldato di ventura ma senza risultati proficui. Nel frattempo era venuto a mancare anche il papà.

Dalla giovinezza dissennata all’impegno per i malati al San Giacomo degli Incurabili

La svolta quando fu assunto dai Cappuccini del Convento di Manfredonia. Tornando da una Missione nella Valle dell’Inferno maturò la sua conversione diventando frate cappuccino a Trivento. La ferita al piede tornò a creargli problemi fino a costringerlo a rientrare a Roma.

Si dedicò al San Giacomo degli Incurabili ininterrottamente ai malati e si occupò con dedizione della contabilità dell’ospedale. Successivamente proseguì la sua opera all’ospedale di Santo Spirito in Sassia dove rimase fino alla morte. Sotto la guida di Filippo Neri completò gli studi e fu ordinato sacerdote il 26 maggio 1583.

La conversione, fondò l’Ordine dei Chierici regolari Ministri degli Infermi

Fondò l’Ordine religioso dei Chierici regolari Ministri degli Infermi che fu riconosciuto come ordine religioso che si diffuse in molte città italiane. Continuò ad assistere i malati fino alla morte, il 14 luglio 1614 nel “cubiculum” del convento della Maddalena, che era diventato sede del suo Ordine e dove fu tumulato. Oltre il 14 luglio la ricorrenza di San Camillo de Lellis si celebra anche il 18 luglio con la messa tridentina.

Significato del nome. Camillo trae origine dal nome dato al giovane che si occupava delle cerimonie sacre, detto ‘kadmel’ in ebraico, ‘kadmilos’ in greco e ‘camillus’ in latino: ministro o messaggero (di Dio). Camillo e la sua variante femminile Camilla è diffuso soprattutto al nord Italia.

Buon onomastico Camillo e Camilla, immagini da inoltrare su WhatsApp e social

Auguri di buon onomastico. Oggi 14 luglio, in occasione della ricorrenza di San Camillo in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Camillo, auguri Camilla. Di seguito alcune immagini da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 14 luglio per gli auguri di buon onomastico.