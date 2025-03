Buon onomastico Nunzia, Nunzio oggi 25 marzo, immagini di auguri da condividere sui social

Festeggiano l’onomastico, oggi 25 marzo, tutte le persone battezzate con i nomi di Annunziata, Nunzio e Nunzia. Fa riferimento al giorno dell’Annunciazione quando l’arcangelo Gabriele apparve a San Giuseppe per comunicare la volontà del Signore e il concepimento di Gesù. Questo nome è particolarmente diffuso al Sud Italia nella forma di Maria Annunziata ed in tante varianti. Il significato del nome Nunzia è “scelta per essere madre’.

L’arcangelo Gabriele apparve in sogno a San Giuseppe dopo che quest’ultimo aveva allontanato la sua promessa sposa. L’arcangelo gli spiegò che si trattava della volontà di Dio e Giuseppe si rimise alla volontà del Signore.

Buon onomastico Nunzia, Nunzio, Annunziata: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 25 marzo in occasione della ricorrenza della festa dell’Annunciazione in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Nunzia, Nunzio, Annunziata.

Di seguito riportiamo alcune gif e immagini di auguri di buon onomastico da inviare oggi 25 marzo su WhatsApp a tutti coloro che sono stati battezzati con il nome di Maria Annunziata, Nunzia, Nunzio.