5 canotte di tendenza che conquisteranno TikTok nel 2025

Le canotte sono un capo in continua evoluzione e il 2025 ha portato con sé nuovi spunti, oltre a vecchi richiami al passato.

Ecco cosa è di tendenza, così puoi scegliere l’e canotte all’ingrosso più di tendenza per l’outfit del momento per il tuo abbigliamento.

1) La canotta bianca basic

Una semplice canotta bianca è forse il capo essenziale del guardaroba più importante di tutti i tempi, seguita a ruota da un fidato paio di jeans dalla vestibilità perfetta!

Le canotte bianche sono essenzialmente una tela bianca che può essere indossata sotto maglioni, cardigan, blazer o giacche per far risaltare lo strato esterno. Sono perfette anche come capo indipendente abbinato a pantaloni audaci. Qualsiasi capo, da una minigonna sbarazzina a jeans vistosi, risalterà accanto a una canotta bianca sempre chic.

Le canotte bianche aggiungono un tocco disinvolto e “cool” all’outfit di qualsiasi fashionista. Pensa all’atmosfera da modella fuori servizio. Possono smorzare la formalità di una gonna di seta o di pantaloni lussuosi per un look disinvolto ma comunque curato.

Per selezionare le canotte all’ingrosso più di tendenza, cerca tessuti di alta qualità che durino a lungo dopo molti utilizzi. Anche i modelli leggermente più larghi sono più di tendenza quest’anno rispetto alle opzioni attillate.

2) Canotte con scollo a barchetta e spalline spesse

Forse la tendenza più importante per le canotte all’ingrosso nel 2025 è l’ispirazione agli anni ’90 e al Y2K. Le canotte con scollo a barchetta e spalline spesse ne sono un perfetto esempio. Sono il modello di canotta basic più di tendenza che vedrai sia su TikTok che nello street style in questo momento. Considerale il capo preferito dal cliente medio.

Le canotte con spalline spesse in generale sono più adatte all’ufficio rispetto alle opzioni con spalline sottili, il che le rende molto versatili. Inoltre, nascondono molto meglio le spalline del reggiseno, il che rende un outfit elegante e ordinato con il minimo sforzo.

3) Canotte con scollo all’americana

Un altro omaggio alla moda Y2K è l’enorme ritorno delle canotte con scollo all’americana. Questo stile giocoso di top non è presente solo nell’abbigliamento quotidiano, ma anche nell’abbigliamento sportivo pensato per il pilates o la palestra.

La tendenza delle spalline spesse si sovrappone alla scollatura all’americana, poiché la maggior parte dei modelli più popolari ha spalline spesse. Offrono una copertura moderata nella parte anteriore, una vestibilità che sostiene e valorizza il seno e una schiena scoperta e provocante.

4) Canotte con reggiseno incorporato

Una tendenza passata un po’ inosservata, ma che vale comunque la pena menzionare, sono le canotte con reggiseno incorporato. Le canotte all’ingrosso con reggiseno incorporato sono più belle che mai. Sono disponibili tessuti di supporto di alta qualità che rivaleggiano con i reggiseni tradizionali, senza il fastidio della sovrapposizione.

Rendono la creazione di un outfit un passo più semplice, cosa che molte donne moderne e impegnate apprezzano. Le canotte con reggiseno incorporato sono popolari sia nell’abbigliamento quotidiano che nell’abbigliamento sportivo. In effetti, il confine tra abbigliamento sportivo e abbigliamento quotidiano si sta assottigliando, poiché i top sportivi ora possono combinare la funzionalità dell’abbigliamento sportivo con l’estetica alla moda dello streetwear.

5) Canotte lunghe corte

Ultime, ma non meno importanti, sono le canotte lunghe corte. Rappresentano la perfetta via di mezzo tra le normali canotte corte che mettono in mostra una discreta quantità di addome e le canotte lunghe che non lo mettono in mostra. Le canotte lunghe corte mettono in mostra solo una piccola parte del basso addome se abbinate a pantaloni a vita bassa e sono la lunghezza più trendy del 2025 in assoluto.

Il mercato all’ingrosso delle canotte è ben preparato per quella che sembra essere una tendenza di lunga data per diversi cicli stagionali. I clienti non ne hanno mai abbastanza di questa vestibilità “baby tee” ispirata agli anni ’90 e al millennium bug, quindi preparatevi a riempire i vostri scaffali con un’ampia scorta!

Con tutte queste tendenze in mente, sarete sicuri di trovare facilmente le migliori opzioni di canotte all’ingrosso disponibili.