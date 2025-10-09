Buon onomastico Daniele oggi 10 ottobre: immagini di auguri da condividere

Si festeggia oggi 10 ottobre San Daniele Comboni, missionario e vescovo cattolico italiano originario di Limone sul Garda. Fondò gli istituti dei Missionari Comboniani del Cuore di Gesù e delle Pie Madri della Nigrizia. Canonizzato da Giovanni Paolo II nel 2003 viene festeggiato il 10 ottobre, giorno in cui perse la vita a Khartum all’età di 50 anni in seguito ad un’epidemia di colera.

Daniele Comboni, il missionario con l’Africa nel cuore

“Salvare l’Africa con l’Africa” – era il suo motto che lo portò a compiere numerosi viaggi in Africa centrale, ed in particolare in Sudan, per aiutare la popolazione. Comboni, ordinato sacerdote nel 1854 dal vescovo di Trento, aveva una illimitata fiducia nei confronti delle capacità della popolazione e per tale motivo decise di affrontare una serie di missioni umanitarie per raccogliere fondi con l’obiettivo di fondare scuole, formare medici, insegnanti, preti e suore.

L’ultimo viaggio in Sudan, la morte a 50 anni per malaria

Nel 1877 fu nominato vescovo di Claudiopoli di Isauria e Vicario Apostolico dell’Africa centrale. L’ultimo viaggio in Sudan risale al 27 novembre 1880 quando partì dal Napoli per raggiungere Khartoum e si trovò presto a combattere la schiavitù e i potentati locali. L’epidemia di colera non lasciò scampo a Daniele Comboni che morì il 10 ottobre 1881.

La miracolosa guarigione di Lubna Abdel Aziz e la canonizzazione

La chiesa cattolica ha ritenuto miracolosa la guarigione di Lubna Abdel Aziz, una sudanese di 32 anni di fede mussulmana che fu salvata dopo una serie di emorragie ed interventi chirurgici. La donna era ormai in fin di vita, con polso e pressione in fin di vita, quando le suore avevano iniziato una serie di novena di preghiere dedicate a Daniele Comboni.

Lubna si riprese inaspettatamente e fu dimessa in buone condizioni. La Consulta medica della Congregazione della causa dei Santi dichiarò “rapida, completa e scientificamente inspiegabile” la guarigione della trentaduenne. I Consultori Teologi riconobbero la guarigione come soprannaturale e dovuta all’intercessione del beato Daniele Comboni.

Il significato del nome. Il nome Daniele deriva dal nome ebraico דָּוִד (Dawid), basato probabilmente sul termine דוד (dwd), letteralmente “amato”, “diletto.

Buon onomastico Daniele, Daniela 10 ottobre: immagini da inoltrare su WhatsApp

Auguri di buon onomastico. In occasione della ricorrenza di S. Daniele in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Daniele, Daniela.

Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 10 ottobre per gli auguri di buon onomastico.



