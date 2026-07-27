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Buon onomastico Liliana oggi 27 luglio: immagini di auguri da inviare via social

DiMario De Santi

Pubblicato: 27 Lug, 2026 - ore: 03:27 #auguri Liliana, #Buon onomastico Liliana, #il santo del 27 luglio, #il santo di oggi

Il nome Liliana viene associato a Santa Liliosa in quanto non sono state canonizzate sante con questo nome di battesimo. Di conseguenza l’onomastico si festeggia il 27 luglio, giorno in cui viene commemorato Santa Liliosa che fu martirizzata dagli arabi con il marito, San Felice. Per alcuni anni praticò in segreto il cristianesimo con il consorte prima di essere scoperta dai musulmani. Quando vennero scoperti furono imprigionati e uccisi nell’852 sotto il califfo Abd-el-Rahman II.

Significato del nome. Liliana è un nome femminile che ha origine latina e che significa “giglio”. È un adattamento del nome inglese Lilian, che è un ipocoristico di Elizabeth, la forma inglese di Elisabetta. Secondo una statistica In Italia ci sono circa 138.951 persone che portano il nome Liliana (è un nome comune, 1 ogni 434 abitanti), distribuite nel seguente modo: La diffusione prevalente del nome Liliana si ha nel nord italia (56.2%), quindi centro italia (28.3%), poi sud e isole (15.2%).

Buon onomastico Liliana 27 luglio: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 27 luglio in occasione della ricorrenza di Santa Liliosa in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Liliana.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Liliana da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su FacebookMessenger ed Instagram) o sms. Festeggiano oggi 27 luglio tutte le persone che portano il nome di Liliana.

Di Mario De Santi

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