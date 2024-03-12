Notizie Audaci

Buon onomastico Massimiliano oggi 12 marzo, immagini e gif da condividere sui social

San Massimiliano

Si festeggia oggi, 12 marzo, San Massimiliano di Tebessa, martire cristiano venerato come patrono degli obiettori di coscienza. Fu ucciso a Tebessa, nei pressi di Cartagine, sotto il consolato di Nummio Tusco e Gaio Annio Anullino dopo il suo rifiuto di prestare il servizio militare. Massimiliano spiegò che essendo cristiano rifiutava qualsiasi forma di violenza e per tale motivo non poteva entrare a far parte dell’esercito.

Perché San Massimiliano è protettore degli obiettori di coscienza

Da qui la decisione di giustiziarlo. Successivamente fu riconosciuto patrono degli obiettori di coscienza perché si ritiene che storicamente sia stato il primo a rifiutare di prestare il servizio militare nel 295. Da rilevare che Massimiliano amava ripetere che lui si sentiva cittadino del cielo.

Significato del nome. Massimiliano è un nome di origine latina, variante di Massimo. Significa “grandissimo, sommo, eccelso”. Originariamente era il “maggiore” tra i fratelli.

Buon onomastico Massimiliano oggi 12 marzo: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 12 marzo  si festeggiano le persone battezzate con il nome di Massimiliano. In tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Massimiliano.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Massimiliano da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su FacebookMessenger ed Instagram) o sms.

