Buon onomastico Maurizio oggi 22 settembre: immagini e gif da condividere

Si festeggia oggi, 22 settembre, San Maurizio, militare romano venerato dalla chiesa cattolica vissuto durante l’impero di Diocleziano e Massimiano. Il generale romano era a capo della Legione Tebea composta da militari di fede cristiana che operò in Mesopotamia nel terzo secolo. Dopo aver svolto brillantemente una missione in Gallia a sostegno di Massimiano fu ordinato alla Legione di perseguitare alcune popolazioni locali del vallese convertite al cristianesimo. I soldati tebani si rifiutarono e fu disposta la punizione attraverso la ‘decimazione”. Fu così ordinato di uccide un militare su dieci mediante decapitazione.

La Legione Tebea guidata dal generale Maurizio massacrata da Massimiano per il rifiuto di perseguire i cristiani

Nonostante ciò la Legione, guidata dal generale Maurizio e composta da 6600 soldati, continuò a rifiutare qualsiasi tipo di azione di soppressione dei fratelli cristiani. La presa di posizione dei militari mandò su tutte le furie Massimiano che ordinò l’eccidio dei superstiti. Il massacro avvenne a Saint Maurice en Valais, in Svizzera dove sorge un’abbazia dedicata a San Maurizio. Sant’Alessandro riuscì a scampare all’eccidio ma subì il martirio a Bergamo. San Maurizio è considerato il patrono degli Alpini e, coi suoi compagni Santi Martiri, delle Guardie Svizzere e del Sacro Romano Impero. Viene raffigurato tradizionalmente nella sua armatura ed in Italia si aggiunge una croce rossa sul suo scudo o armatura ed al santo è legata la leggenda popolare della Lancia del Destino.

Significato del nome. Deriva dal latino Mauricius o Mauritius, un supernomen (ovvero un secondo cognome) di età imperiale, poi divenuto nome individuale. È un patronimico del nome Mauro, e ha quindi il significato di “di Mauro”, “figlio di Mauro”.

Buon onomastico Maurizio: immagini da inoltrare su WhatsApp

Il 22 settembre si festeggia l’onomastico delle persone battezzate con il nome di Maurizio. In tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e colleghe di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Maurizio.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Maurizio da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms.