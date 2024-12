Buon onomastico Ambrogio oggi 7 dicembre: immagini di auguri da inviare via social

Si festeggia il 7 dicembre Sant’Ambrogio, santo patrono di Milano, fu vescovo, teologo e scrittore. Viene annoverato come una delle personalità più importanti della Chiesa del IV secolo ed è tra i quattro dottori della chiesa d’Occidente insieme a San Girolamo, S. Agostino e San Gregorio I Papa. Originario di Treviri, è conosciuto come Ambrogio di Milano, la città di cui assieme a San Carlo Borromeo e San Galdino è patrono e della quale fu vescovo fino alla morte (374) e nella quale è presente la basilica a lui dedicata dove sono conservate le sue spoglie.

Sant’Ambrogio tra i quattro dottori della chiesa d’Occidente, diventò vescovo a furor di popolo

Ambrogio diventò governatore dell’Italia Annonaria per la provincia romana Aemilia et Liguria, con sede a Milano, dove divenne una figura di rilievo nella corte dell’imperatore Valentiniano I dopo 5 anni di avvocatura presso Sirmio. Diventò Vescovo di Milano a furor di popolo dopo la morte dell’ariano Aussenzio. I milanesi volevano che l’incarico fosse affidato ad un cattolico ma Ambrogio si rifiutò in più di una circostanza in quanto non aveva ricevuto ancora il battesimo e non aveva affrontato studi di teologia.

Cercò anche di macchiare la sua buona fama invitando prostitute a casa e ordinando la tortura di alcuni imputati. Si diede anche alla fuga ma fu ritrovato e l’imperatore Flavio Valentiniano lo convinse ad accettare l’incarico. Ambrogio accettò l’incarico considerando che fosse la volontà di Dio e si fece battezzare. Uomo di grande carità, tenne la sua porta sempre aperta, prodigandosi senza tregua per il bene dei cittadini affidati alle sue cure. Ad esempio, Sant’Ambrogio non esitò a spezzare i Vasi Sacri e ad usare il ricavo dalla vendita per il riscatto di prigionieri.

Significato del nome

Il nome Ambrogio è un nome maschile di origine greca. Ha origine dall’aggettivo ambrosios o àmbrotos “immortale”: l’ambrosia era la bevanda degli dei. Nella lingua latina ha assunto il significato di “destinato alla vita eterna”.

Buon onomastico Ambrogio 7 dicembre, immagini da inoltrare su WhatsApp

Auguri di buon onomastico. Oggi, 7 dicembre, in occasione della ricorrenza di S. Ambrogio in tanti proveranno a sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare, buon onomastico Ambrogio. Di seguito alcune immagini da inoltrare oggi, 7 dicembre, per gli auguri di buon onomastico.