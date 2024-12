Buon onomastico Viviana e Bibiana, oggi 2 dicembre: video, gif e immagini di auguri da inviare via social

Si festeggia oggi 2 dicembre Santa Bibiana detta anche Viviana. Le notizie sulla giovane cristiana, che subì un martirio durante l’impero di Flavio Claudio Giuliano, sono scarne e fanno riferimento quasi esclusivamente al Passo Bibianae. Tuttavia queste vengono ritenute dalla maggior parte degli storici inattendibili.

La persecuzione del padre della Santa dal doppio nome

Bibiana sarebbe nata a Roma tra il 347 e il 352 da Flaviano un cavaliere e prefetto di Roma che dopo aver perso la carica fu prima schiavizzato e poi martirizzato perché sorpreso mentre seppelliva i martiri Prisco, Priscilliano e Benedetta in un periodo in cui era ripresa la persecuzione dei cristiani.

Santa Bibiana martirizzata con la madre e la sorella

Bibiana si rinchiuse in casa con la sorella Demetra e la madre, Dafrosa, certa che il suo destino era segnato. Il prefetto ordinò il loro arresto condannandole a morire d’inedia ma un miracolo le salvò temporaneamente. A questo punto fu decisa una pena più cruenta. Dafrosa fu decapitata mentre Demetra perse la vita a causa di un malore provocato dalle percosse e dalle minacce di severe punizioni. Il Prefetto Aproniano decisa di salvare Bibiana affidandola a Rufina, una donna esperta di intrighi amorosi e dalla vita dissennata.

Il corpo fu dato in pasto ai cani randagi che non si avvicinarono alla salma

La giovane professò nuovamente la sua fede ed fu flagellata senza pietà fino alla morte arrivata dopo quattro giorni di agonia a soli 15 anni (Roma 361-363). Non contento Aproniano espose il corpo della giovane ai cani randagi che non si avvicinarono alla salma lasciandola intatta.

Significato del nome. II nome è di origine latina e significa ‘che ha vita’. Santa Viviana o Bibiana è la santa protettrice dei malati di epilessia e di mente.

Auguri di buon onomastico. Oggi 2 dicembre, in occasione della ricorrenza di S. Bibiana detta Viviana in tanti proveranno a sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare, buon onomastico Viviana e Bibiana. Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare oggi, 2 dicembre, per gli auguri di buon onomastico.