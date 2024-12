Benvenuto dicembre: immagini e gif da condividere

Il 1° dicembre segna l’inizio del countdown verso le attese festività natalizie e la chiusura dell’anno. Per molti è il mese dei bilanci, dei dolci ricordi, dei momenti lieti da vivere in famiglia ma anche della… speranza di voltare pagina se l’anno che va a concludersi ha lasciato profonde ferite.

Nel calendario romano era il decimo mese dell’anno

Nel calendario romano, fino al 46 a. c., era il decimo mese con l’anno che iniziava a marzo. Con la riforma di Giulio Cesare furono introdotti luglio, in suo onore, e agosto nel nome di Ottaviano Augusto. In occidente dal 1582 è in vigore il calendario gregoriano. Dal punto di vista astronomico segna l’inizio della stagione invernale con il solstizio che quest’anno è fissato per le ore 10:20 (ora italiana) del 21 dicembre. Coinciderà anche con il giorno più corto dell’anno (poi le ore di luce inizieranno gradualmente ad aumentare). l solstizio d’inverno astronomico avverrà il 21 dicembre 2024 alle 10:20 ora italiana.

Sono 3 i giorni cerchiati in rosso: l’8 dicembre per la festività dell’Immacolata, il 25 dicembre, Santo Natale, e il 26 dicembre, Santo Stefano. Molti staccheranno la spina il 24 dicembre, vigilia di Natale, e il 31 dicembre, San Silvestro e vigilia di Capodanno. Il 1° dicembre, inoltre, si celebra la giornata mondiale per la lotta all’Aids mentre il 3 la giornata mondiale a sostegno dei disabili.

Buongiorno e benvenuto dicembre: immagini da condividere

Il giorno dopo sarà la giornata degli abbracci mentre il 10 dicembre segna la data in cui si celebra la conquista dei diritti umani. Di seguito immagini e gif per dare il Benvenuto al mese di Dicembre da condividere sui social o inoltrare su WhatsApp.