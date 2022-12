Buona vigilia di Capodanno, frasi da inoltrare su WhatsApp e condividere sui social

Si volta pagina, il 2022 è ai titoli di coda e lascerà, inevitabilmente, in alcuni dolci ricordi, giornate indimenticabili mentre altri non vedranno l’ora di strappare il calendario per cancellare giorni tristi e 365 giorni segnati da tante amarezze e pochi momenti gioiosi. La giornata del 31 dicembre, San Silvestro e vigilia di Capodanno, trascorrerà tra riflessioni e, soprattutto, brindisi e scambi di auguri fino allo scoccare della mezzanotte.

Frasi per augurare buongiorno e buona vigilia di Capodanno

In tanti cercheranno di sorprendere parenti, amici e colleghi con un messaggio ad effetto da condividere su Facebook o Instagram o da inviare su WhatsApp. Di seguito alcune frasi da inoltrare il 31 dicembre per augurare buongiorno e buona vigilia di Capodanno nella speranza che il mondo si liberi di paure e restrizioni e torni a vivere una ritrovata normalità.