Buona Vigilia di Natale: frasi, immagini e gif da condividere oggi 24 dicembre

Il 24 dicembre, Vigilia di Natale, è il giorno dell’attesa più dolce. Quello in cui le famiglie si riuniscono per celebrare la natività di Nostro signore Gesù Cristo. É la vigilia più intensa per chi crede fermamente nei valori cristiani con tradizioni che l’incedere del tempo non ha intaccato e che puntualmente si rinnovano aspettando la mezzanotte.

Gli ultimi regali da acquistare, il cenone da preparare, l’attesa dei più piccoli che aspettano che arrivi un signore vestito di rosso e con la barba bianca con i doni chiesti nella letterina scritta con l’innocenza e la tenerezza da chi può guardare oltre l’orizzonte senza essere offuscato e tormentato da pensieri e problematiche.

Tensioni e preoccupazioni che in tanti proveranno a riporre per un attimo nel cassetto per festeggiare in serenità con i propri cari le giornate di feste. Per augurare un lieto buongiorno e buona Vigilia di Natale alcune frasi da condividere sui social o inoltrare a parenti ed amici oggi 24 dicembre.

Buongiorno e buona Vigilia di Natale, gif, frasi e immagini da inoltrare su WhatsApp