Buon onomastico Amelia e Emiliana oggi 5 gennaio: immagini di auguri da condividere sui social

Oggi 5 gennaio si festeggiano Sant‘Amelia, vergine e martire, e Sant’Emiliana vergine. La prima fu uccisa durante le persecuzioni contro i cristiani dell’imperatore Diocleziano. Amelia fu tra le vittime dell’eccidio di Gerona, città della Catalogna (Spagna) nel quarto secolo.

Nel 1336 il vescovo di Gerona, Arnau de Camprodón, scoprì le reliquie della Santa assieme agli altri martiri e dedicò ad essi un altare nella cattedrale cittadina. I martiri di quella strage furono canonizzati in date diverse. La Santa è protettrice dei minatori. Amelia è un nome femminile italiano di origine germanico-ostrogota che significa “attiva, laboriosa”.

Amelia vittima della persecuzione di Diocleziano, Emiliana: vergine e zia di San Gregorio Magno

Santa Emiliana era la zia parterna di San Gregorio Magno e con le sorelle dedicò tutta la sua vita al signore. Secondo il martirologio romano la congiunta del Papa morì poco dopo la sorella Tarsilla. Si ritiene che le spoglie della vergine siano sepolte nel terreno circostante la chiesa dei Santi Andrea e Gregorio al Monte Celio. É venerata come santa dalla chiesa cattolica. Il nome ha origine latina e significa “cortese”.

