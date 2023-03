In tanti nel secolo scorso pensavano che nel terzo millennio la piena parità di diritti tra uomo e donna sarebbe stata raggiunta in ogni angolo del mondo.

La Festa della donna nel ricordo di chi ha lottato e di chi ancora combatte per la pari dignità

Di passi significativi ne sono stati fatti con il gentil sesso che occupa ruoli di primo piano in ambito politico e nella società civile. L’ 8 marzo, Festa della donna, è l’occasione giusta per ricordare chi ha lottato, spesso sacrificando la vita, per quei diritti a lungo negati ma anche, e soprattutto, per ricordare che in tanti territori del Pianeta si soffre, si lotta e si muore per raggiungere la pari dignità.

Tante conquiste sono state raggiunte ma in alcuni Paesi per le donne non c’è anche il diritto di entrare in uno stadio, vestire come più le piace, vivere la piena indipendenza e fare carriera e di esprimere il proprio parere. Anche per questo non si può parlare di festa anacronistica né si può ridurla a cene e conviviali tra balli e spettacoli con virgulti pronti a mettere in mostra pettorali e addominali.

Immagini festa della donna 8 marzo da condividere sui social

Un dolce pensiero da riservare alle donne della vostra vita può essere il modo migliore per iniziare la giornata dell‘8 marzo con il piede giusto. Di seguito alcune immagini della Festa della donna da condividere sui social e su WhatsApp.