Lady Muffin e Tommy A Canaglia infiammano il Veneto Sex 2025 nel segno di NetlyFans

Tommy a Canaglia e Lady Muffin

L’evento a Preganziol dal 16 al 19 maggio

Al Veneto Sex 2025 sulla scia del successo della piattaforma lanciata due anni fa. A guidare questa svolta hi-tech e audace ci sono due volti ben noti del settore: Lady Muffin e Tommy A Canaglia, coppia iconica che sarà presente all’evento nelle vesti di Presidenti e Ambassador del progetto.

Si chiama NetlyFans, è una piattaforma blockchain per contenuti espliciti, che rappresenta il fiore all’occhiello della audace coppia che sarà protagonista all’evento in programma a Preganziol (Treviso) dal 16 al 19 maggio.

Una nuova sfida per la coppia più hot del web

Lady Muffin e Tommy A Canaglia non sono nuovi alle provocazioni artistiche e alle iniziative controcorrente. Questa volta, però, hanno alzato ulteriormente l’asticella, con un progetto ambizioso che mira a cambiare le regole del gioco: un’app decentralizzata, basata su blockchain, che permette a utenti e creator di interagire senza abbonamenti, registrazioni o fornire dati personali.

“Con NetlyFans abbiamo creato la prima app su blockchain pensata per i Content Creators, con pagamento unicamente in crypto. Non ci sono censure, né limiti: la privacy viene prima di tutto” – ha spiegato Tommy A Canaglia.

Privacy totale e zero censura: come funziona NetlyFans

Nel panorama attuale, segnato da fughe di dati e controlli sempre più invasivi da parte delle grandi piattaforme, NetlyFans si propone come un’alternativa concreta. Gli utenti possono accedere ai contenuti dei propri creator preferiti tramite wallet Metamask, senza lasciare tracce digitali, e soprattutto senza dover inserire carte di credito o informazioni sensibili.

La filosofia di base? La decentralizzazione come garanzia di libertà espressiva per i creator e di sicurezza per gli utenti.

“A differenza di OnlyFans, da noi non serve abbonarsi. Il cliente rimane anonimo, entra e interagisce con il creator senza filtri né obblighi. Questo è il futuro dell’intrattenimento adulto”, ha precisato Lady Muffin.

Veneto Sex: da evento regionale a capitale internazionale del piacere

Lady Muffin e Tommy A Canaglia si esibiranno per gli i tantissimi fan e lustreranno il loro innovativo progetto al Veneto Sex, nato come un piccolo evento locale, è oggi considerato tra i più importanti appuntamenti per adulti a livello mondiale. L’edizione 2025 si preannuncia esplosiva, con oltre 130 artiste, 100 figuranti di sala e uno spazio pensato per singoli, coppie e scambisti, grazie alla collaborazione con l’Asso Sex, leader nel settore.

Lo staff del New 1000 Lire, storico punto di riferimento della lap dance italiana, ha curato l’evento con attenzione maniacale, trasformandolo in un vero e proprio “luna park del desiderio”.

A coordinare il tutto ci sono Vito Massimo e Roberta Zanchi, che promettono “una quattro giorni di spettacolo continuo, senza pause, tra tavoli dance, esibizioni dal vivo e aree tematiche”.

Un manifesto per il diritto al piacere e alla sicurezza online

NetlyFans non è solo un progetto tecnologico, ma anche una vera e propria dichiarazione di intenti. In un momento storico in cui i contenuti per adulti sono spesso oggetto di restrizioni e censure, la piattaforma si erge come baluardo della libertà digitale, puntando su un modello economico e comunicativo etico, trasparente e rispettoso della privacy.

“Crediamo che tutelare la riservatezza degli utenti sia un diritto, non un optional. La blockchain ci permette di farlo senza compromessi”, affermano i fondatori.

L’obiettivo? Cambiare il settore e dare voce ai creator

La visione di Lady Muffin e Tommy A Canaglia è chiara: mettere il potere nelle mani dei creator e garantire al pubblico un’esperienza finalmente libera da tracciamenti e vincoli contrattuali. NetlyFans vuole rappresentare una nuova era del digitale per adulti, in cui l’intimità e l’intrattenimento possano convivere con la sicurezza e la libertà.