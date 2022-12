Oroscopo 2023 Paolo Fox: lavoro e soldi

Lavoro, soldi e fortuna: in tanti sperano di svoltare con l’arrivo del nuovo anno per coloro che sperano di trovare risposte dagli astri con l’oroscopo 2023 dell’astrologo Paolo Fox. Crisi energetica e caro benzina hanno tormentato gli italiani nel 2022. In molti hanno vissuto un Annus horribilis e sono stati costretti ad abbassare le saracinesca.

C’è chi fatica a trovare occupazione e chi, con quel poco che guadagna, riesce a malapena ad arrivare a fine mese. La speranza è che l’anno che verrà porti ad una significativa svolta per tante famiglie e per chi da tempo vive in emergenza. Sulle colonne del settimanale Di Più Paolo Fox ha svelato quali saranno i segni al top per lavoro, soldi e fortuna con l’oroscopo 2023 segno per segno.

Oroscopo 2023, le predizioni da Ariete a Vergine

Ariete: marzo è un mese che regala ottimi aspetti planetari, Venere resta nel segno fino al giorno 16, Giove lo accompagna. Marte è ottimo e poi dal 20 marzo arriverà l’ingresso del Sole. Favoriti i lavoratori autonomi che potranno pensare a qualche buona idea da sfruttare. Meglio evitare polemiche. Ci sarà anche la possibilità di fare esperienze all’estero e prime opportunità per i più giovani. Per chi ha un’attività indipendente si prospetta una prima fase dell’anno fortunata. Sarà un’estate di grandi prospettive con la fortuna che potrà tornare a settembre. Marte dissonante invita a essere un po’ prudenti nei rapporti che non sono equilibrati. La fine dell’anno sarà importante per chi vuol rimettersi in gioco.

Toro: scenario confortante da marzo con il transito nel segno zodiacale dal 16 del mese di Giove che incontrerà Urano, il pianeta dei cambiamenti improvvisi. Probabilmente alcune esperienze di lavoro non saranno ripetute. Sono sempre possibili avanzamenti, promozioni mentre chi vuole cambiare lavoro o ne cerca uno per la prima volta deve fidarsi delle proprie capacità. Possibili entrate, ma anche spese legate alla casa. Da aprile Saturno non sarà più ostile e non bisognerà più puntare i piedi per ottenere le cose. Chi ha lavorato bene otterrà soddisfazioni. Con Mercurio che entra nel segno il 3 aprile coloro che hanno conti in sospeso avrà buone notizie (chi attende soldi o la soluzione di una causa).

Gemelli: a giugno si potrà investire senza indugiare nelle cose che piacciono di più. Si potrebbe sbloccare una questione finanziaria mentre chi sta aspettando di risolvere un contenzioso legale avviato da tempo potrà contare su Giove favorevole. Prudenza per coloro che volessero intraprendere una vertenza, meglio verificare se il gioco vale la candela. Negli ultimi giorni del mese ci sono concrete possibilità di stringere nuovi accordi o impostare nuove iniziative. L’autunno potrebbe comportare spese eccessive. Non si otterranno rimborsi e qualcuno dovrà anche discutere con un ente o un’assicurazione per ottenere un rimborso. Prudenza nei rapporti professionali per i giorni 11, 18, 19 e 25 ottobre per l’effetto Saturno che non offre risposte immediate.

Cancro: a maggio potranno arrivare risposte concrete per chi non ce la fa a stare in un certo gruppo di lavoro e per coloro che vorrebbero fare nuove esperienze. Dal 16 del mese Giove torna favorevole con Mercurio in aspetto buono e per coloro che lavorano part time o a chiamata potrebbero arrivare maggiori certezze sul fronte economico. Per chi ha iniziato un esperimento di lavoro potrebbe venire in contatto con un importante cliente o incrociare la persona giusta. La professione riparte a settembre. La presenza di Marte potrebbe alimentare delle polemiche mentre le nuove imprese possono recuperare slancio. Chi ha fatto ricorso avrà giustizia. Da aprile a luglio potrebbe esserci l’opportunità di chiudere una compravendita o rimetterti in gioco.

Leone: un intrigante Venere fino al 16 marzo permette di presentarsi al massimo per sostenere un colloquio di lavoro. Saturno non sarà più contro dal 7 marzo e coloro che non ce la fanno a svolgere un certo tipo di lavoro avranno la possibilità di chiedere un trasferimento. Eventuali azioni legali per difendersi da un’accusa o per far prevalere le proprie ragioni avranno un buon esito se si arriverà ad una conclusione o una mediazione nel mese di maggio. Meglio evitare tensioni con il transito di Giove dal 16 maggio. Per molti questo sarà un mese di decisioni drastiche. Bisognerà prestare attenzione alle spese e bisognerà rendere conto dell’operato ad un familiare. Meglio non fare scelte azzardate fino a marzo anche perché potrebbero esserci più uscite del previsto dal 13 febbraio.

Vergine: da marzo si registrerà un piccolo rallentamento nelle questioni di carattere pratico o lavorativo per la presenza di Saturno in opposizione. Meglio evitare dissidi in questa fase. Ci saranno giorni in cui prevarrà la stanchezza (lunedì 13 e martedì 14 marzo oltre che lunedì 20 marzo) e chi lavora in un’impresa avrà voglia di cambiare mentre chi spera di far carriera dovrà pazientare. Coloro che iniziano un nuovo percorso avranno qualche intralcio all’inizio. A febbraio ci sarà preoccupazione per i soldi ma le attività sono gratificanti anche se il lavoro richiede un ulteriore sforzo. Per coloro che svolgono una professione libera è il momento di dare una struttura più razionale alle tante iniziative studiate negli ultimi tempi.

Previsioni astrali 2023 sul lavoro di Paolo Fox: da Bilancia a Pesci

Bilancia: nella prima parte dell’anno ci saranno molte decisioni da prendere e non sarà sempre facile anche perché gennaio 2023 inizierà con Giove in opposizione con la possibilità di trovarsi alle prese con una situazione di incertezza legata alla fine del 2022. Bisognerà pazientare soprattutto nelle giornate del 13, 14 e 20 gennaio quando sarà importante rispolverare un po’ di sana diplomazia. L’umore non sarà al top in questa fase ma da maggio in poi ci saranno grandi opportunità. Dal 10 luglio le stelle torneranno favorevoli e i più coraggiosi potranno ripartire da zero dopo aver chiuso una collaborazione. In ogni caso bisognerà prestare attenzione evitando incidenti diplomatici.

Scorpione: cresce la voglia di lottare per risolvere questioni non concluse o gestite male in passato e maggio sarà il mese decisivo. I giovani sono pronti ad intraprendere un nuovo percorso lavorativo dopo essere partiti ad inizio anno con un nuovo progetto o hanno affrontato un trasferimento. Coloro che decideranno di cambiare mansione o ruolo non esiteranno a farlo mentre altri opteranno per la resistenza passiva per questioni economiche. Con Giove in opposizione da giugno la seconda parte dell’anno sarà difficile per quanto riguarda i guadagni. Per chi è in cerca di lavoro potrebbe svilupparsi qualcosa a giugno ma solo a tempo determinato. Per i soldi la prima parte dell’anno sarà positiva, poi bisognerà stare attenti alle questioni economiche.

Capricorno: da metà maggio le stelle saranno favorevoli con il 2023 che porterà ad una revisione dei rapporti soprattutto per chi ha dovuto allontanare persone che sono state causa di incertezze e problemi. Marte sarà opposto fino al 20 maggio mentre Giove non sarà contrario dal 16 maggio. Bisognerà rispettare gli impegni e non cambiare idea per la troppa impulsività. Per i giovani ci sarà la possibilità di intraprendere una strada di successo. Il tuo spirito organizzativo ti permetterà di non farti trovare impreparato per un eventuale imprevisto economico. Giugno rappresenterà la quiete dopo la tempesta con la possibilità di realizzare un progetto innovativo. Durante questo mese si potrà anche pensare a come ripianare le perdite o mettersi gioco in situazioni nuove.

Acquario: la posizione favorevole di Venere dal 20 febbraio permette ai nativi del segno di partire al meglio. Per chi è in carriera sarà più facile superare eventuali ostacoli. Alcune idee controcorrente potrebbero provocare scontri con superiori e collaboratori che insistono su punti di vista conservativi. Ci potrebbero essere novità a fine febbraio per coloro che pensano di avere le carte in regola. Potrebbe essere proficuo un incontro di lavoro per venerdì 17 febbraio. Meglio seguire l’istinto negli ultimi due giorni del mese soprattutto se c’è da prendere una decisione su un progetto. Maggiore cautela in luglio con Giove contro. Sarà importante mantenere sotto controllo le spesa.

Pesci: la buona stella si illumina in primavera e chi ritiene che i suoi meriti non siano stari riconosciuti da aprile potrà seriamente pensare ad un cambiamento. Il segno potrà beneficiare del sostegno di Marte e di un Mercurio in eccellente aspetto. Conferme in arrivo per chi ha iniziato da poco un lavoro mentre eventuali investimenti di rilievo dovranno sempre essere fatti con cautela. Coloro che lavorano in proprio potrebbero raddoppiare i clienti in aprile o risolvere i problemi economici accettando un incarico speciale. Da giugno (Giove e Saturno favorevoli) via libera alle nuove iniziative con i commercianti che potrebbero vendere tutto per trasferirsi entro la fine dell’anno. Sarà possibile riscuotere una somma se dovuta. Possibili occasioni per impieghi part time.