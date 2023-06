L’Italia under 20 si ferma sul più bello, l’amaro destino dei fratelli Esposito: 3 finali perse la stessa sera

L’Uruguay supera l’Italia con un gol nel finale di Rodriguez e si laurea Campione del mondo under 20 per la prima volta. Gli azzurri hanno sofferto fin dalle prime battute di gioco sullo spelacchiato campo Maradona di La Plata non degno di una finalissima.

L’Uruguay conquista il titolo mondiale con un gol di Rodriguez nel finale, Casadei pallone d’oro del torneo

Le strepitose parate di Desplanches hanno tenuto a galla l’Italia che in rare occasioni è riuscita ad affacciarsi pericolosamente dalle parti di Rodriguez. Gli azzurrini hanno rischiato di finire la partita in dieci per l’espulsione di Prati, annullata poi dal Var.

Piccola consolazione per l’Italia, che comunque conquista con il secondo posto un risultato storico a livello under 20, il titolo di capocannoniere di Casadei, che vince anche il pallone d’oro del torneo, e il guanto d’oro di Desplancehs. Terzo posto per Israele che nella finalina ha superato la Corea del Sud 3-1. Alla cerimonia di premiazione era presente Roberto Baggio.

La notte amara dei fratelli Esposito

Amaro epilogo per Francesco Pio Esposito che per un brutto scherzo del destino condivide con i fratelli un amaro destino. Nella stessa serata Sebastiano ha perso con il suo Bari la finale play off per la serie A con il Cagliari e Salvatore lo spareggio per restare in serie A con lo Spezia nella sfida vinta dal Verona.