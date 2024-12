Il Presepe Cantato in memoria di Guido Cataldo ad Eboli nel segno della solidarietà per il bimbo oncologico

L’undicesima edizione del progetto Insieme per continuare a sperare nel segno di solidarietà e memoria. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Roberto Cuomo in ricordo di Guido Cataldo e sempre in prima linea per la famiglia e il bambino oncologico.

L’iniziativa dell’associazione Roberto Cuomo lunedì 30 dicembre al Cine Teatro Italia di Eboli

Per onorare la memoria del maestro lunedì 30 dicembre verrà presentato al Cine Teatro Italia di Eboli lo spettacolo musico teatrale Il Presepe Cantato, ideato da Guido Cataldo ed eseguito nell’occasione dalla Napoli Mandolin’ Orchestra con la direzione del maestro Marcello Ferrante e le voci di Lello Giulivo, Diana Cortellessa, Gaspare Di Lauri, Tommaso Fichele, Angela Clemente e Tiziana Galdieri. Lo spettacolo sarà presentato da Angela Clemente.

La serata è importante e significativa. Importante perché la finalità benefica è legata al sostegno delle famiglie travolte dalle terribili malattie oncologiche dei propri figli di fronte alle quali è fondamentale sia il sostegno morale che quello economico per la gestione del trasporto e per le cure.

In scena l’ultima versione de Il Presepe Cantato del maestro Guido Cataldo

“Una serata per me significativa perché l’associazione ha voluto dedicare questa serata a mio padre ospitando il suo Presepe Cantato nella edizione ultima con l’orchestra a plettro del maestro Mauro Squillante. La serata è volta alle raccolta fondi per sostenere le tante attività dell’ associazione” – ha riferito Manuela Cataldo nel presentare l’evento. L’appuntamento è per lunedì 30 dicembre alle ore 20.45 presso il Cinema Teatro Italia di Eboli.