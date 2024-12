Natale in canile a Salerno il 14 dicembre, una nuova famiglia: il dono più bello per gli amici a 4 zampe

Save the date. Evento assolutamente da non perdere organizzato dal Dog Park e Lega del cane di Salerno in collaborazione con Associazione Salernitana per la tutela del cane.

Sabato 14 dicembre si rinnova l’appuntamento con Natale in Canile nel segno della beneficenza

Sabato 14 Dicembre si rinnova l’appuntamento con “Natale in canile” dalle ore 11:00 alle 16.30 al Canile municipale di Salerno, in via Ostaglio – Altimari. L’iniziativa è volta a far conoscere la struttura e a presentarvi i tanti ospiti in cerca di adozione.

Un’esperienza unica per chi deciderà di far visita ai dolcissimi pelosetti in cerca di affetto e di una famiglia che li riempia di coccole e tenerezze nella speranza che qualcuno possa innamorarsi di uno di loro e lo possa adottare. Sarà un’occasione per donare cibo, coperto e quanto altro possa essere utile agli ospiti del canili.

“Allestiremo uno stand con le nostre volontarie dove potrete trovare il nostro calendario 2025 e tanti altri gadget solidali. Il ricavato andrà interamente in beneficenza. Vi aspettiamo numerosi” – ha riferito la portavoce della Lega del Cane, Emanuela Cataldo in relazione alla evento Natale in canile.