Re d’Italia Art premiata come miglior espositore internazionale alla Red Dot Miami 2024

Salerno celebra un nuovo trionfo nel panorama artistico internazionale grazie a Re d’Italia Art, premiata come migliore espositore internazionale alla recente edizione della fiera d’arte contemporanea Red Dot Miami 2024, tenutasi dal 4 all’8 dicembre.

Red Dot Miami 2024, prestigioso riconoscimento internazionale per Re d’Italia Art

Fondata nel 2013 e guidata con passione dal salernitano Marco Giordano, Re d’Italia Art si è affermata come un punto di riferimento per la promozione e la valorizzazione degli artisti italiani sulla scena mondiale. Con una missione chiara: diventare un ponte tra talento, collezionismo e mercato globale, la società ha costruito una solida reputazione, con sedi e mostre in città iconiche come Londra, New York, Los Angeles, Dubai e Parigi.

Red Dot Miami, evento satellite del celebre Art Basel Miami, è uno degli appuntamenti più attesi nel mondo dell’arte contemporanea, attirando galleristi, collezionisti e appassionati da tutto il mondo. In questo contesto di eccellenza, Re d’Italia Art ha presentato una collezione unica di opere italiane che hanno incantato pubblico e critica, confermando l’elevato standard qualitativo e l’innovazione artistica che contraddistinguono il brand.

La collezione, frutto della collaborazione con alcuni dei più importanti collezionisti italiani, comprende un ampio ventaglio di opere: dipinti contemporanei, sculture, libri di pregio, enciclopedie e monete, tutte accomunate da un’altissima qualità e da una capacità di suscitare emozioni profonde. Sotto la guida di Marco Giordano, Re d’Italia Art si impegna non solo a promuovere il talento artistico, ma anche a valorizzare il mecenatismo e a sostenere la conservazione del patrimonio culturale italiano.

Marco Giordano: ‘Orgogliosi di rappresentare l’arte italiana in un contesto così prestigioso’

Questo premio rappresenta non solo un riconoscimento alla qualità delle opere esposte, ma anche alla visione della società, che punta a innovare e scoprire nuovi linguaggi espressivi. “Siamo orgogliosi di rappresentare l’arte italiana in un contesto così prestigioso. Questo riconoscimento è una testimonianza del nostro impegno nel connettere il talento italiano con il mondo, offrendo opportunità di crescita straordinarie per gli artisti che sosteniamo” – ha dichiarato Marco Giordano. Re d’Italia Art continua a distinguersi come alleato insostituibile per artisti e collezionisti, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama artistico internazionale.