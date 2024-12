Pontecagnano, Rosa in Campo con Handball 00 e Star Team Salerno nel segno di sport, salute e solidarietà

È in programma domenica 8 dicembre alle ore 10:00, presso il Palazzetto dello Sport di Pontecagnano Faiano, la prima edizione di “Rosa in Campo”, una partita di pallamano che si fa evento per lanciare un importante messaggio sociale coniugando sport, salute e solidarietà attraverso l’organizzazione di una partita amichevole di pallamano.

Domenica 8 dicembre al Palazzetto dello sport di Pontecagnano la prima edizione di Rosa in Campo

Organizzata dalle associazioni Handball 00 e Star Team Salerno Handball, con il patrocinio del Comune di Pontecagnano Faiano e il sostegno dell’O.C.N.S.S. e dell’associazione “Noi Donne… Soprattutto”, «questa iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere l’importanza dello sport come strumento di benessere fisico e mentale, oltre che sensibilizzare sull’importanza della prevenzione oncologica – le parole di mister Lucio Mucci, coach dello Star Team Salerno Handball –. Un momento speciale sarà dedicato a tutte le donne che, con coraggio e determinazione, affrontano ogni giorno la sfida contro il tumore, dimostrando di essere forti dentro e fuori il campo.

La Starteam Salerno Handball e l’Handball 00 sono squadre sportive che, oltre ad occuparsi di sport, sono attivamente impegnate nel sociale, promuovendo attività in oratorio, eventi dedicati alla salute e iniziative per avvicinare i giovani e la comunità allo sport come mezzo di crescita e inclusione. L’evento, aperto a tutti, invita gli spettatori a partecipare numerosi per condividere insieme lo spirito di solidarietà e sostegno. Invitiamo tutta la comunità a unirsi a noi per una giornata di sport, salute e riflessione, ricordando che insieme possiamo fare la differenza».

In campo Starteam Salerno e Handball 00, due club impegnati attivamente nel sociale

«Un evento di grande valore e qualità, che coniuga lo sport alla salute e alla solidarietà – la dichiarazione del sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara –. Non possiamo, dunque, che sostenerlo, riconoscendogli il nobile obiettivo di parlare, ed agire, su temi delicati, che abbiamo il dovere di conoscere ed approfondire. Un plauso agli organizzatori e ai partecipanti: unendo le forze si raggiungono i più importanti obiettivi».

L’idea di questa amichevole è nata dallo spirito che anima queste due realtà sportive, che «collaborano già da tempo per promuovere il fantastico gioco della pallamano – come sottolinea Graziana Mauro, presidente Handball 00 –. Ci occupiamo prevalentemente dell’aspetto ludico-sociale, la Star Team Salerno Handball si occupa dell’aspetto agonistico di questo sport. L’intesa tra le due associazioni sportive è molto forte: insieme abbiamo organizzato il primo Torneo Master Open tenutosi a maggio scorso, con la presenza di tanti giocatori, giocatrici ed ex atlete, ogni anno siamo presenti al Santa Teresa Beach Handball nel cuore della cittadina salernitana, insieme siamo attivi per l’inclusione, la promozione e l’avvicinamento dei giovani alla disciplina sportiva della pallamano. Mentre “i più piccoli” possono giocare con la Star Team Salerno Handball, i genitori possono infatti provare le stesse sensazioni dei figli partecipando a qualche partita amatoriale con Handball 00».

La locandina dell’evento Rosa in Campo

A questo connubio vincente si è aggiunta l’associazione “Noi Donne… Soprattutto”: «Da un incontro con la loro vice-presidente Clementina D’Amico – prosegue Graziana Mauro – è nata poi l’idea di far coincidere l’amichevole femminile dell’8 dicembre con una giornata di sensibilizzazione per la lotta al tumore al seno. Questo ci fa ancora più convinti del nostro motto: “Fare squadra ci rende vincenti!”: per questo vi aspettiamo numerosi domenica 8 dicembre».

Sport e sensibilizzazione per la lotta al tumore al seno

“Sarà una giornata speciale, il Palazzetto dello Sport di Pontecagnano si trasformerà in un luogo in cui lo sport incontra la solidarietà e diventa uno strumento di sensibilizzazione verso un tema che ci sta profondamente a cuore: la prevenzione. É un onore e una profonda gioia essere state coinvolte dalle squadre di pallamano in questo evento. La partita amichevole che si disputerà domenica 8 dicembre non sarà soltanto un momento di competizione sportiva, ma molto di più: è un’occasione per ribadire quanto sia importante il legame tra salute, sport e prevenzione” – – le parole commosse di Veronica Carratù, presidente di “Noi Donne… Soprattutto”.

“Prevenzione non significa soltanto curare ma vivere in modo consapevole, adottando stili di vita sani e imparando a prenderci cura di noi stessi. Ebbene, lo sport in questo senso rappresenta un alleato straordinario perché ci insegna a rispettare, amare il nostro corpo e riconoscere la forza che portiamo dentro di noi. E allora avanti tutta, insieme, con il coraggio e la determinazione che ci contraddistinguono: ma soprattutto grazie a tutte le atlete e a tutti coloro che saranno presenti per tifare, condividere e celebrare una giornata che è un inno alla vita”.